Co najmniej 610 osób zginęło, a 1300 zostało rannych w wyniku trzęsienia ziemi, które nawiedziło wschodnią część Afganistanu w niedzielę wieczorem, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Kierownictwo służby zdrowia w Kabulu poinformowało, że nadal ustalana jest oficjalna liczba ofiar i że pracują nad dotarciem do odległych obszarów.

Wcześniej państwowa stacja telewizyjna Radio Television Afghanistan (RTA) podała, że w trzęsieniu ziemi o magnitudzie 6,0 zginęło co najmniej 500 osób, a 1000 zostało rannych.

Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) zarejestrowała trzęsienie ziemi o godzinie 19:17 GMT. Epicentrum znajdowało się 27 kilometrów na północny-wschód od Dżalalabadu, na głębokości 8 kilometrów.

Przedstawiciel ministerstwa przekazał Anadolu, że ofiary odnotowano w dystryktach Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi i Chapa Dara w prowincji Kunar.

Podkreślił, że liczby dotyczące ofiar śmiertelnych i rannych nie są ostateczne, urzędnicy wciąż kontaktują się z mieszkańcami wielu odległych obszarów, a zespoły ratunkowe są w drodze.

Drogi prowadzące do Dewa Gul w dystrykcie Sawki oraz Mazar Dara w dystrykcie Nur Gul zostały zablokowane przez osuwiska, co utrudnia dotarcie ekip ratunkowych do dotkniętych obszarów, dodał.