Prawie połowa populacji Stanów Zjednoczonych — około 161 milionów ludzi — zmaga się z “ekstremalnie niebezpieczną” falą upałów, z temperaturami przekraczającymi 38°C na Wschodnim Wybrzeżu, w tym w Nowym Jorku, Filadelfii i Waszyngtonie.

Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS) ostrzegła, że połączenie wysokiej temperatury i wilgotności podniesie wskaźnik ciepła — temperaturę odczuwalną — do nawet 43°C w niektórych częściach północno-wschodniej częśc kraju.

W Nowym Jorku temperatura wzrosła do 37°C, co oznacza najgorętszy dzień w mieście od 2012 roku. W pobliskim Newark w stanie New Jersey odnotowano 39,4°C, a w Filadelfii 38°C.

“Tego rodzaju upały są niezwykle niebezpieczne i nie należy ich lekceważyć” — podkreśliła NWS, apelując do mieszkańców o unikanie forsownych aktywności i regularne nawadnianie organizmu.

Upały spowodowały awarię prądu, która dotknęła ponad 34 000 domów w dzielnicy Bronx w Nowym Jorku. Dostawca energii Con Edison zaapelował do klientów o ograniczenie zużycia prądu.

W południe przestrzenie publiczne w kilku miastach były niemal opustoszałe. W Waszyngtonie Służba Parków Narodowych zamknęła Pomnik Waszyngtona, powołując się na “ekstremalne upały w rejonie DC”.

Firma kolejowa Amtrak ogłosiła zmniejszenie prędkości na trasach Wschodniego Wybrzeża z powodu ekstremalnych temperatur, ostrzegając przed możliwymi opóźnieniami.

“Kopuła ciepła”

Wysokie temperatury są częścią zjawiska pogodowego znanego jako “kopuła ciepła” — w którym pasma wysokiego ciśnienia, zatrzymują gorące powietrze blisko powierzchni, intensyfikując upały przez kilka dni.

Meteorolodzy i eksperci ds. klimatu twierdzą, że takie zjawiska stają się coraz częstsze, dłuższe i bardziej intensywne z powodu globalnego ocieplenia.

Rok 2024 był najgorętszym rokiem w historii pomiarów na świecie, a prognozy wskazują, że 2025 znajdzie się w pierwszej trójce najcieplejszych lat.

Ekstremalne upały są główną przyczyną zgonów związanych z pogodą w USA, przewyższając huragany, powodzie i tornada.