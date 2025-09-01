SPORT
1 min. czytania
Lewandowski znów kapitanem reprezentacji
Nowy selekcjoner przywraca napastnika Barcelony do składu i oddaje mu opaskę kapitana.
Lewandowski znów kapitanem reprezentacji
FILE PHOTO: World Cup - European Qualifiers - Group G - Poland v Malta / Reuters
1 września 2025

Robert Lewandowski wraca do reprezentacji Polski po wcześniejszym odejściu, które było efektem konfliktu z byłym selekcjonerem Michałem Probierzem. 

Nowy trener, Jan Urban, ogłosił w piątek powołania na mecze eliminacyjne mistrzostw świata i potwierdził, że Lewandowski ponownie będzie kapitanem drużyny.

Probierz odebrał Lewandowskiemu opaskę przed czerwcowym meczem z Finlandią. Po przegranej bez udziału najlepszego strzelca w historii reprezentacji, selekcjoner zrezygnował ze stanowiska.

Polska zajmuje obecnie trzecie miejsce w grupie eliminacyjnej z sześcioma punktami. Liderem jest Finlandia (7 pkt), a drugie miejsce zajmuje Holandia (również 6 pkt). 

Polecane

Polska zagra z Holandią 7 września na wyjeździe, a trzy dni później podejmie Finlandię.

Lewandowski ma na koncie 85 goli w narodowych barwach.


ŹRÓDŁO:AP
Odkrywaj
Kolejny dron znaleziony niedaleko wschodniej granicy
Nowy sposób na złamania – biomateriał aplikowany w formie zastrzyku
Białoruś: zatrzymano Polaka podejrzanego o szpiegostwo
Trump mówi, że wkrótce porozmawia z Putinem, po tym jak Rosja zaatakowała Charków na Ukrainie
Warszawa kluczowym punktem w strategii rozwoju Demand AI
Inflacja spada, NBP obniża stopy procentowe
Dane wskazują na rosnącą obecność treści antyukraińskich w polskich mediach społecznościowych
USA oferują więcej żołnierzy, podczas gdy Trump gości Nawrockiego
Google zaangażowane w 45-milionową umowę z biurem Netanjahu w celu promowania izraelskiej hasbary
Nowa inwestycja w obronę powietrzną - 46 Radarów Pasywnej Lokalizacji
Nawrocki spotka się z Trumpem: rozmowy w cieniu wyzwań dla bezpieczeństwa Europy
Pięć tureckich firm z branży obronnej znalazło się w światowej setce
Polskie siły powietrzne w gotowości w trakcie rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę
Belgia ogłasza sankcje przeciwko Izraelowi, potwierdza stanowisko w sprawie uznania Palestyny
Kontrast w gospodarce: mocny złoty, słaba produkcja
Rzuć okiem na TRT Global. Podziel się swoją opinią!
Contact us