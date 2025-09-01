Robert Lewandowski wraca do reprezentacji Polski po wcześniejszym odejściu, które było efektem konfliktu z byłym selekcjonerem Michałem Probierzem.

Nowy trener, Jan Urban, ogłosił w piątek powołania na mecze eliminacyjne mistrzostw świata i potwierdził, że Lewandowski ponownie będzie kapitanem drużyny.

Probierz odebrał Lewandowskiemu opaskę przed czerwcowym meczem z Finlandią. Po przegranej bez udziału najlepszego strzelca w historii reprezentacji, selekcjoner zrezygnował ze stanowiska.

Polska zajmuje obecnie trzecie miejsce w grupie eliminacyjnej z sześcioma punktami. Liderem jest Finlandia (7 pkt), a drugie miejsce zajmuje Holandia (również 6 pkt).