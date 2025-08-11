ŚWIAT
Mohamed Salah krytykuje hołd UEFA dla “palestyńskiego Pele”
Mohamed Salah, skrytykował hołd UEFA dla zmarłego Suleimana Al-Obeida.
11 sierpnia 2025

Napastnik Liverpoolu Mohamed Salah, skrytykował hołd UEFA dla zmarłego Suleimana Al-Obeida, znanego jako “palestyński Pele”, po tym jak europejski organ zarządzający piłką nożną nie wspomniał, że piłkarz został zabity przez Izrael podczas oczekiwania na pomoc humanitarną w palestyńskiej Strefie Gazy.

W krótkim poście opublikowanym 9 sierpnia na platformie X, UEFA nazwała byłego członka reprezentacji narodowej “talentem, który dał nadzieję niezliczonej liczbie dzieci, nawet w najciemniejszych czasach”.

Salah odpowiedział na ten tweet: “Czy możecie nam powiedzieć, jak zginął, gdzie i dlaczego?”.

Palestyński Związek Piłki Nożnej poinformował, że 41-letni Al-Obeid zginął w wyniku izraelskiego ataku wymierzonego w cywilów oczekujących na pomoc humanitarną w południowej części Strefy Gazy.

Al-Obeid, urodzony w Strefie Gazy, ojciec pięciorga dzieci, jest uważany za jedną z najjaśniejszych gwiazd w historii palestyńskiej piłki nożnej. Rozegrał 24 oficjalne mecze w reprezentacji narodowej i strzelił dwa gole.

Według palestyńskich urzędników, od 7 października 2023 r. Izrael zabił ponad 800 palestyńskich sportowców.

