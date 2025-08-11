Napastnik Liverpoolu Mohamed Salah, skrytykował hołd UEFA dla zmarłego Suleimana Al-Obeida, znanego jako “palestyński Pele”, po tym jak europejski organ zarządzający piłką nożną nie wspomniał, że piłkarz został zabity przez Izrael podczas oczekiwania na pomoc humanitarną w palestyńskiej Strefie Gazy.

W krótkim poście opublikowanym 9 sierpnia na platformie X, UEFA nazwała byłego członka reprezentacji narodowej “talentem, który dał nadzieję niezliczonej liczbie dzieci, nawet w najciemniejszych czasach”.

Salah odpowiedział na ten tweet: “Czy możecie nam powiedzieć, jak zginął, gdzie i dlaczego?”.