14 sierpnia w Debreczynie (Węgry), podczas meczu Ligii Konferencji Europy UEFA, między izraelskim Maccabi Haifa a polskim Rakowem Częstochowa, kibice z Izraela wywiesili kontrowersyjny transparent z napisem “Mordercy od 1939 roku”. Transparent odnosi się do 1 września 1939 roku, gdy Niemcy zaatakowały Polskę, co rozpoczęło II wojnę światową w Europie.

Incydent wywołał oburzenie i napięcia dyplomatyczne. Prezydent Polski, Karol Nawrocki, nazwał zachowanie kibiców “głupotą” i potępił transparent określając go jako obrazę pamięci Polaków. Ambasada Izraela w Warszawie również skrytykowała ten gest, zaznaczając, że nie odzwierciedla on poglądów większości izraelskich fanów.

Minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, oświadczył, że Polska liczy na pomoc Węgier w identyfikacji izraelskich kibiców odpowiedzialnych za incydent. Po ustaleniu ich tożsamości, osoby te otrzymają zakaz ponownego wjazdu do Polski.

Powiązane Skandaliczne zachowanie kibiców izraelskiego klubu - TRT Global

Polska i Węgry współpracują w tej sprawie – polska policja przekazała dowody Prokuraturze Krajowej 18 sierpnia.

Jak donosi agencja Anadolu, 15 sierpnia na Węgrzech wszczęto śledztwo dotyczące “zniszczenia mienia i wywieszenia haniebnego i wprowadzającego w błąd transparentu”.

Ministerstwo spraw zagranicznych Węgier na razie nie odpowiedziało na zapytania mediów.