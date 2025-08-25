ŚWIAT
“Mordercy od 1939” – śledztwo po incydencie na Węgrzech
Incydent na meczu wywołał oburzenie i napięcia dyplomatyczne. Prezydent Polski potępił transparent określając go jako obrazę pamięci Polaków. Ambasada Izraela w Warszawie również skrytykowała gest kibiców.
Policjanci i funkcjonariusze służb bezpieczeństwa na stadionie Nagyerdei przed rozpoczęciem meczu piłkarskiego / AFP
25 sierpnia 2025

14 sierpnia w Debreczynie (Węgry), podczas meczu Ligii Konferencji Europy UEFA, między izraelskim Maccabi Haifa a polskim Rakowem Częstochowa, kibice z Izraela wywiesili kontrowersyjny transparent z napisem “Mordercy od 1939 roku”. Transparent odnosi się do 1 września 1939 roku, gdy Niemcy zaatakowały Polskę, co rozpoczęło II wojnę światową w Europie.

Incydent wywołał oburzenie i napięcia dyplomatyczne. Prezydent Polski, Karol Nawrocki, nazwał zachowanie kibiców “głupotą” i potępił transparent określając go jako obrazę pamięci Polaków. Ambasada Izraela w Warszawie również skrytykowała ten gest, zaznaczając, że nie odzwierciedla on poglądów większości izraelskich fanów.

Minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, oświadczył, że Polska liczy na pomoc Węgier w identyfikacji izraelskich kibiców odpowiedzialnych za incydent. Po ustaleniu ich tożsamości, osoby te otrzymają zakaz ponownego wjazdu do Polski.

Polska i Węgry współpracują w tej sprawie – polska policja przekazała dowody Prokuraturze Krajowej 18 sierpnia.

Jak donosi agencja Anadolu, 15 sierpnia na Węgrzech wszczęto śledztwo dotyczące “zniszczenia mienia i wywieszenia haniebnego i wprowadzającego w błąd transparentu”.

Ministerstwo spraw zagranicznych Węgier na razie nie odpowiedziało na zapytania mediów.

Transparent izraelskich kibiców pojawił się tydzień po pierwszym meczu w Polsce, gdzie polscy fani skrytykowali Izrael za działania w Strefie Gazy.

Według doniesień, od października 2023 w eklawie zginęło ponad 62 tysiące Palestyńczyków.

Najnowsze raporty potwierdzają głód w Strefie Gazy i prognozują pogłębianie się problemu.

Polska wyraziła też stanowczy sprzeciw wobec planów izraelskich osiedli na Zachodnim Brzegu, popierając rozwiązanie dwupaństwowe.

Po meczu UEFA nałożyła kary na oba kluby za “przekazy nieodpowiednie dla wydarzeń sportowych”. 

UEFA jest również krytykowana za wykluczenie Rosji, jednocześnie dopuszczając Izrael do rozgrywek.

