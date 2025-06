Wojna Izraela w Strefie Gazy okazuje się być impulsem dla gospodarki USA. Rekordowe,bo aż 80 procent pomocy wojskowej dla Tel Awiwu w ciągu ostatnich 12 miesięcy trafia z powrotem do amerykańskich firm.

Od 7 października 2023 roku wydatki USA na izraelskie operacje wojskowe i związane z nimi działania na Bliskim Wschodzie wyniosły prawie 23 miliardy dolarów. Wspomniana kwota przewyższa wydatki pomocy wojskowej w jakimkolwiek innym okresie od czasu rozpoczęcia udzielania wsparcia Izraelowi w 1959 roku. Tak wynika z raportu opublikowanego przez projekt Costs of War Watson Institute Uniwersytetu Browna.

Warunki pomocy wojskowej wymagają, aby rząd Izraela przeznaczał większość tych środków na zakup broni od amerykańskich firm. Taki układ zapewnia „stały przepływ” dochodów dla amerykańskich producentów broni, co z kolei tworzy „stabilne miejsca pracy” w małych i średnich społecznościach w całym kraju.

„Program pomocy wojskowej wymaga, aby większość zakupów pochodziła od amerykańskich firm. To długotrwałe porozumienie, a Stany Zjednoczone podkreślają tą kwestię w swoich argumentach na rzecz takiej pomocy” – mówi profesor Linda J. Bilmes z Uniwersytetu Harvarda, współautorka raportu, w rozmowie z TRT World.

Izrael jest jednym z nielicznych krajów, które mogą kupować broń bezpośrednio od amerykańskich firm przy „minimalnym” nadzorze. Bilmes zauważa, że administracja Bidena „otwarcie uzasadniała” wydatki na pomoc zagraniczną dla Izraela argumentem „tworzenia miejsc pracy dla Amerykanów”, ponieważ producenci broni zatrudniają pracowników do „uzupełniania” wyczerpujących się zapasów broni i amunicji.

W budżecie na 2025 rok Biały Dom uzasadnił swoją prośbę o 92 miliardy dolarów na pilne potrzeby w ramach bezpieczeństwa narodowego – w tym te związane z Izraelem – argumentując, że środki te stworzą i utrzymają miejsca pracy w „dziesiątkach stanów w całej Ameryce”.

Ma to szczególne znaczenie w kontekście politycznym, ponieważ Demokraci stają przed trudnym wyzwaniem ze strony republikańskiego kandydata Donalda Trumpa w tegorocznych wyborach prezydenckich. Trump uczynił „upadającą amerykańską gospodarkę” pod rządami prezydenta Bidena głównym tematem swojej kampanii, tuż obok kwestii imigracji.

Bilmes wymienia sześć dużych firm dostarczających broń i inny sprzęt Izraelowi – Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX (dawniej Raytheon) oraz producent sprzętu Caterpillar. Te firmy, wraz ze swoimi dostawcami i instytucjami finansowymi, utrzymują „długotrwałe relacje handlowe” z Izraelem, który jest ich „ważnym klientem”.

RTX, dawniej Raytheon

RTX jest największym na świecie producentem pocisków kierowanych, które mogą zmieniać kierunek po opuszczeniu wyrzutni. Firma sprzedaje Izraelowi pociski powietrze-ziemia do myśliwców F-16 oraz silniki do myśliwców F-15 i F-16, jak wynika z raportu.

RTX prowadzi również wspólne przedsięwzięcie z izraelską firmą zbrojeniową o nazwie Rafael. Produkuje ono przechwytywacze dla izraelskiego systemu obrony powietrznej Iron Dome, przeznaczonego do zatrzymywania rakiet krótkiego zasięgu, do 70 kilometrów.

Lloyd Austin, obecny sekretarz obrony USA, jest byłym członkiem zarządu Raytheon i posiada „głębokie doświadczenie w pracy dla przemysłu zbrojeniowego”. Dzięki lukratywnym kontraktom obronnym wartość rynkowa firmy wzrosła o prawie 84 procent od 7 października 2023 roku.

Lockheed Martin

Największy na świecie producent broni, Lockheed Martin, dostarcza Izraelowi myśliwce F-16 i F-35, które Tel Awiw „intensywnie” wykorzystuje do bombardowania Gazy. Produkuje również samoloty transportowe C-130 Hercules, zostały użyte podczas zeszłorocznej inwazji lądowej.

Lockheed Martin produkuje dla izraelskich śmigłowców Apache pociski AGM-114 Hellfire. W pierwszym miesiącu wojny Izraela w Gazie firma dostarczyła Tel Awiwowi 2000 pocisków. 9 listopada Izrael uderzył w pobliżu szpitala Al Shifa w Gazie, używając pocisku Hellfire R9X wyprodukowanego przez Lockheed Martin.

Podczas rozmowy z inwestorami w październiku 2023 roku dyrektor generalny firmy, Jim Taiclet, stwierdził, że wojna Izraela w Strefie Gazy może być „potencjalnym motorem” wzrostu przychodów w kolejnych latach. Wartość rynkowa firmy wzrosła o ponad 55 procent od 7 października 2023 roku.



Boeing

Boeing, czwarty co do wielkości producent broni na świecie. Produkuje myśliwce F-15 oraz śmigłowce szturmowe Apache AH-64, które Siły Powietrzne Izraela „intensywnie” wykorzystywały zarówno w Strefie Gazy, jak i Libanie w toczącej się na dwóch frontach wojnie.

Izrael zrzucił dwie naprowadzane bomby o wadze 250 funtów na obóz uchodźców Tel al-Sultan w Rafah 26 maja, zabijając co najmniej 45 osób. Bomby zostały wyprodukowane przez Boeinga.

Firma zmagała się z poważnymi trudnościami finansowymi w ostatnich latach, częściowo z powodu swojej komercyjnej dywizji, która sprzedaje samoloty pasażerskie.

Jednak teraz „skupiła się” na swojej dywizji obrony, przestrzeni kosmicznej i bezpieczeństwa (BDSS), która produkuje różne modele bombowców, śmigłowców i sprzętu do monitoringu elektronicznego, jak podaje raport badawczy.

Dywizja BDSS również poniosła straty w ostatnich kwartałach z powodu przekroczenia kosztów w kontekście starych kontraktów obronnych ze względu na ich „stałe ceny”, o które firma „ubiegała się agresywnie” przed pandemią.

Na koniec ostatniego kwartału dywizja BDSS Boeinga miała zamówienia o wartości 4 miliardów dolarów oraz zaległe zamówienia warte 59 miliardów dolarów.

Inni beneficjenci wojny

General Dynamics, które początkowo produkowało myśliwce F-16, jest piątym największym producentem broni na świecie. To jedyna amerykańska firma, która produkuje metalowe korpusy dla serii bomb MK-80, jednej z głównych amunicji lotniczej, którą Izrael wykorzystuje do bombardowania Strefy Gazy.

Największa z tej serii, bomba ważąca 2000 funtów, jest tak zabójcza, że powoduje natychmiastową śmierć osób w promieniu 30 metrów, a jej śmiertelne odłamki docierają na odległość aż 365 metrów. Izrael zrzucił ponad 500 takich bomb w pierwszym miesiącu wojny.

Wartość rynkowa General Dynamics wzrosła o ponad 37 procent w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Northrop Grumman to trzeci największy producent broni na świecie. Sprzedał Izraelowi systemy rakietowe do śmigłowców Apache, a także systemy dostarczania broni oparte na laserach do myśliwców.

Firma ta jest także dostawcą okrętów wojennych Sa'ar 5, które Izraelska Marynarka Wojenna wykorzystała w swoim ataku na Gazę.

Wartość całkowita firmy wzrosła o ponad 28 procent w ciągu ostatniego roku.

Izrael używa opancerzonych spychaczy D9 produkowanych przez amerykańską firmę Caterpillar do burzenia palestyńskich domów. Izrael zamówił "dziesiątki dodatkowych opancerzonych spychaczy D9" tuż po 7 października 2023 roku.

Wartość rynkowa firmy wzrosła o ponad 52 procent od momentu, gdy Izrael zaczął burzyć domy w na terenie Strefy Gazy rok temu.