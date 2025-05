Analiza: Obietnica Trumpa o przejęciu Gazy, to ,,po prostu nonsens"

Eksperci twierdzą, że plan prezydenta USA dotyczący Strefy Gazy jest mało prawdopodobny do realizacji i może nawet doprowadzić do tego, że stanie on potencjalnie przed procesem w Hadze za przyczynienie się do czystki etnicznej Palestyńczyków.

