Tämän jälkeen Israelin sotilaallisten toimien seurauksena yli 63 000 palestiinalaista on saanut surmansa, suurin osan Gazan rakennuksista on vahingoittunut tai tuhoutunut ja lähes kaikki alueen asukkaat ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan ainakin kerran.

Lisäksi YK:n tukeman maailmanlaajuisen nälänhädän seurantajärjestelmän mukaan Gazan kaupunki ja sen ympäröivät alueet kärsivät virallisesti nälänhädästä, ja tilanne todennäköisesti pahenee, perjantaina ilmoitettiin.

Integrated Food Security Phase Classification (IPC) -järjestelmän mukaan 514 000 ihmistä — lähes neljännes Gazan palestiinalaisista — kärsii nälänhädästä, ja määrä nousee todennäköisesti 641 000:een syyskuun loppuun mennessä.