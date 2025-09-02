GAZAN SOTA
Israel syyllistyy kansanmurhaan Gazassa, maailman johtavat asiantuntijat sanovat
Israelin politiikka ja toimet Gazassa täyttävät YK:n kansanmurhan ehkäisemistä ja rankaisemista koskevan yleissopimuksen 2 artiklan oikeudellisen määritelmän kansanmurhasta, sanoo yhdistys.
Tuhotut rakennukset Gazassa nähtynä Israelin puolelta Gazan ja Israelin rajalta 31. elokuuta 2025. / Reuters
2. syyskuuta 2025

Maailman johtava kansanmurhatutkijoiden yhdistys on hyväksynyt päätöslauselman, jonka mukaan oikeudelliset kriteerit täyttyvät sen toteamiseksi, että Israel syyllistyy kansanmurhaan Gazassa, yhdistyksen puheenjohtaja sanoi maanantaina.

Kansainvälisen kansanmurhatutkijoiden yhdistyksen 500 jäsenestä 86 prosenttia äänesti päätöslauselman puolesta. Päätöslauselmassa todetaan, että "Israelin toimet ja politiikka Gazassa täyttävät YK:n kansanmurhan ehkäisemistä ja rankaisemista koskevan yleissopimuksen (1948) II artiklan oikeudellisen määritelmän kansanmurhasta".

Vuonna 1994 perustettu kansanmurhatutkijoiden yhdistys on tähän mennessä hyväksynyt yhdeksän päätöslauselmaa, joissa tunnustetaan historiallisia tai käynnissä olevia kansanmurhia.

Israelin ulkoministeriö ei ole vielä kommentoinut asiaa.

Israel aloitti hyökkäyksensä Gazaan lokakuussa 2023 sen jälkeen, kun palestiinalainen vastarintaryhmä Hamas oli hyökännyt Israelin alueelle. Israelin viranomaisten mukaan hyökkäyksessä kuoli ainakin 1 200 ihmistä ja noin 250 otettiin vangiksi.

Tämän jälkeen Israelin sotilaallisten toimien seurauksena yli 63 000 palestiinalaista on saanut surmansa, suurin osan Gazan rakennuksista on vahingoittunut tai tuhoutunut ja lähes kaikki alueen asukkaat ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan ainakin kerran.

Lisäksi YK:n tukeman maailmanlaajuisen nälänhädän seurantajärjestelmän mukaan Gazan kaupunki ja sen ympäröivät alueet kärsivät virallisesti nälänhädästä, ja tilanne todennäköisesti pahenee, perjantaina ilmoitettiin.

Integrated Food Security Phase Classification (IPC) -järjestelmän mukaan 514 000 ihmistä — lähes neljännes Gazan palestiinalaisista — kärsii nälänhädästä, ja määrä nousee todennäköisesti 641 000:een syyskuun loppuun mennessä.

