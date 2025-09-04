Kun palestiinalaistoimittaja kuolee, kansainväliset järjestöt julkaisevat lausuntoja, mutta sitten seuraa hiljaisuus.

Reutersin reaktio omaan työntekijäänsä Hussam Al-Masriin tappamiseen oli sydäntäsärkevän vaisu; he ilmaisivat järkytyksensä, mutta eivät vaatineet tekijöitä vastuuseen.

Vertaa tätä Ukrainaan, jossa toimittajien kuten Viktoria Roshchynan ja Tatiana Koliukin kuolemat johtivat kansainvälisiin tutkimuksiin, näkyvään uutisointiin länsimaisessa mediassa ja kiireellisiin oikeuden vaatimuksiin.

Ero on räikeä. Näyttää siltä, että länsimainen veri painaa enemmän. Kuolemamme Gazassa katoavat takasivuille. Ukrainassa jokainen tappo kaikuu parlamenteissa, toimituksissa ja ihmisoikeustuomioistuimissa. Tunnemme itsemme hylätyiksi, aivan kuin kukaan ei välittäisi kärsimyksestämme.

Israel väittää, että jokainen tapettu palestiinalaistoimittaja oli ”taistelija”. He väittivät samaa, kun he murhasivat Al Jazeeran Shireen Abu Aklehin vuonna 2022, vaikka koko maailma näki hänen olevan selvästi merkitty median jäseneksi. Logiikka on yksinkertainen: poista legitimiteettimme, ja poistat totuuden, jota raportoimme.

Tämän kansanmurhan kestettyä lähes kaksi vuotta, Israel estää edelleen ulkomaista mediaa pääsemästä Gazaan. Se jättää vain meidät, palestiinalaistoimittajat, todistamaan, ja sitten meidät tapetaan. Toimittajan tappaminen on todistuksen tappamista.

Totuuden kertominen

Työskentelen edelleen tässä ammatissa, en siksi, että tuntisin oloni turvalliseksi—en koskaan tunne—vaan siksi, että totuus on kerrottava.

Ehkä huomenna en ole enää elossa. Ehkä tämä teksti on viimeiseni. Mutta hiljaisuus merkitsisi oman häviöni hyväksymistä.

Kollegani kuolivat estääkseen kertomuksemme katoamisen; olen heille velkaa jatkaa kirjoittamista, kuvaamista ja puhumista.

Jos Israelin armeija on ”maailman eettisin”, minä kysyn, miksi se pelkää toimittajia niin paljon? Miksi se ei avaa Gazaa kansainväliselle medialle, jos heillä ei ole mitään salattavaa? Sen sijaan meitä jahdataan joka päivä, aivan kuin todistaminen olisi se kaikista vaarallisin ase.

Tänään maailman sanomalehdet pimenivät. Mutta huomenna kysymys kuuluu: ryhtyykö maailma toimiin palestiinalaistoimittajien tappamisen lopettamiseksi, vai katoaako tämä solidaarisuus hiljaisuuteen kuten niin monta kertaa aiemminkin?

Ilman meitä, kuka dokumentoi nälänhädän, sotarikokset, kansanmurhan? Ilman meitä, kuka puhuu niiden puolesta, jotka ovat jo haudattu Gazan raunioihin? Journalismi on ihmiskunnan tapa muistaa. Jos kaikki Gazan toimittajat tapetaan, se ei ole vain meidän äänemme joka kuolee, vaan myös historia itse.