Suomi liittyy YK:n tärkeään Palestiina-julkilausumaan
Ranskan ja Saudi-Arabian johdolla laadittu julkilausuma pyrkii Gazan sodan lopettamiseen, Palestiinan kysymyksen rauhanomaiseen ratkaisemiseen sekä kahden valtion mallin edistämiseen.
Suomi on päättänyt liittyä tärkeään YK:n julkilausumaan Palestiinasta. / AP
5. syyskuuta 2025

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) on päättänyt Suomen liittyvän Ranskan ja Saudi-Arabian alullepanemaan YK:n julkilausumaan Palestiinasta, Ulkoministeriö tiedottaa.

Julkilausuma pyrkii ensisijaisesti Gazan sodan lopettamiseen, Palestiinan kysymyksen rauhanomaiseen ratkaisemiseen sekä kahden valtion mallin edistämiseen. Siinä ei siis ole kysymys Palestiinan valtion tunnustamisesta.

Lausunnossa myös mainitaan kaikkien panttivankien vapauttaminen ja turvallisuuden vahvistaminen sekä israelilaisille että palestiinalaisille.

Julkilausumassa todetaan, että Palestiinalaishallinnön tulisi toimia ainoana hallinto-, lainvalvonta- ja turvallisuustoimijana palestiinalaisalueella.

Sen mukaan Hamasin hallinnon tulisi päättyä Gazassa ja sen olisi luovutettava aseet.

Ulkoministeriön tiedotteessa mainitaan, että “julkilausuma ja päätös siihen liittymisestä ovat linjassa Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman sekä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon kanssa”.

Hallitus on ollut jakautunut Palestiina-kannoissaan, eikä esimerkiksi Valtosen allekirjoittama aiempi vetoomus Palestiinan valtion tunnustamiseksi saanut tukea kaikilta hallituspuolueilta.

Erityisesti kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset ovat vastustaneet kaikkia pyrkimyksia edistää Palestiinan valtion tunnustamista. Nytkin kristillisdemokraatit vastustivat YK:n julkilausumaan liittymistä.

