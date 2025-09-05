Ylen mukaan Migri käy nyt keskusteluja aiheesta ja tarkastelee ulkomaalaislain tulkintaa “tietyiltä osin”.

Bassalat halutaan karkottaa Israeliin

Bassalatin karkotuspäätöksessä todetaan, että “hakija voidaan karkottaa asuinmaahansa Israeliin, Länsirannan alueelle ilman, että hän voi joutua siellä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 3 artiklan tarkoittaman epäinhimillisen kohtelun tai ulkomaalaislain 147 §:ssä tarkoitetun kohtelun kohteeksi tai että hänet voitaisiin lähettää sieltä sellaiselle alueelle”, Yle raportoi näkemänsä asiakirjan perusteella.

YK:n asiantuntijat ovat ilmaisseet huoltaan lisääntyneestä väkivallasta miehitetyllä Länsirannalla Israelin ja laittomien siirtokuntalaisten toimesta sitten lokakuun 2023.

Miehitetylle Länsirannalle on mahdollista kulkea vain joko Israelin lentokenttien ja maa-alueiden kautta, tai Jordanian puolelta Israelin tarkistuspisteiden läpi. Kaikkea pääsyä miehitetyille alueille kontrolloi Israel.

“Jos Suomi aikoo karkottaa minut Israeliin, on todennäköistä, että joudun vankilaan, koska olisi laitonta olla Israelissa”, Bassalat sanoi Ylen haastattelussa.

Palestiinan edustusto Helsingissä vahvisti Ylelle, että palestiinalaisia ei voida karkottaa Israeliin.

“Ensinnäkin Israel ei hyväksy tällaista karkotusta. Palestiinalaisille olisi erittäin vaarallista olla Israelissa, sillä riskinä on vangitseminen ja se uhkaisi heidän henkeään”, edustuston päällikkö Taissir Al Adjouri kommentoi tapausta.