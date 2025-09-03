Hänen mielestään on selvää, että Suomi tukee kansanmurhaa Gazassa.

“Se on niin hirveätä, että tuolla suoritetaan kansanmurhaa meidän silmien edessä. Me kaikki nähdään omin silmin, mitä siellä tapahtuu. Ja Suomi on hiljaa. Mä en ole ikinä tuntenut tällaista oloa sisälläni”, Tiihonen sanoi Aki Linnanahteen podcastissa.

Tiihonen sanoo aiemmin äänestäneensä pääministeripuoluetta kokoomusta. Nyt voi olla, ettei hän enää tee näin.

“Eikö Suomi olekaan suoraselkäinen maa? Sivistynyt, tasa-arvoinen, ihmisarvojen maa? Ja sitten me ollaan vaan hiljaa.”