Aiemmin artistinimellä Cheek tunnettu räppäri Jare Tiihonen on kritisoinut Suomen hallituksen toimettomuutta Gazan suhteen.
Tiihonen kuului Suomen suosituimpiin artisteihin ennen lopettamistaan vuonna 2018. Neljä hänen albumeistaan myi kultaa.
Nyt Tiihonelta on ilmestynyt Oskari Saaren kirjoittama kirja JHT - Missio vai Mielenrauha.
Cheek pysyi artistina erossa politiikasta, eikä tehnyt näyttäviä kannanottoja. Kirjassa Tiihonen kuitenkin päätyy käsittelemään Gazan sotaa.
“En halua olla se hiljainen hyväksyjä ja sitä kautta osallistuja. Kirjan kautta voin puhua asiasta ääneen. Ensimmäistä kertaa elämäni aikana olen häpeissäni Suomesta”, Tiihonen sanoi Ylen haastattelussa.
Hänen mielestään on selvää, että Suomi tukee kansanmurhaa Gazassa.
“Se on niin hirveätä, että tuolla suoritetaan kansanmurhaa meidän silmien edessä. Me kaikki nähdään omin silmin, mitä siellä tapahtuu. Ja Suomi on hiljaa. Mä en ole ikinä tuntenut tällaista oloa sisälläni”, Tiihonen sanoi Aki Linnanahteen podcastissa.
Tiihonen sanoo aiemmin äänestäneensä pääministeripuoluetta kokoomusta. Nyt voi olla, ettei hän enää tee näin.
“Eikö Suomi olekaan suoraselkäinen maa? Sivistynyt, tasa-arvoinen, ihmisarvojen maa? Ja sitten me ollaan vaan hiljaa.”