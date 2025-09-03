GAZAN SOTA
1 minuuttia lukemista
Jare Tiihonen kritisoi kovin sanoin Suomen hallituksen hiljaisuutta Gazan suhteen
"Olen ensimmäistä kertaa häpeissäni Suomesta", Cheekinä tunnettu artisti sanoi Ylen haastattelussa.
Jare Tiihonen kritisoi kovin sanoin Suomen hallituksen hiljaisuutta Gazan suhteen
Mielenosoitus Palestiinan puolesta Rautatieaseman edessä Helsingissä vuonna 2023. / Reuters
3. syyskuuta 2025

Aiemmin artistinimellä Cheek tunnettu räppäri Jare Tiihonen on kritisoinut Suomen hallituksen toimettomuutta Gazan suhteen.

Tiihonen kuului Suomen suosituimpiin artisteihin ennen lopettamistaan vuonna 2018. Neljä hänen albumeistaan myi kultaa.

Nyt Tiihonelta on ilmestynyt Oskari Saaren kirjoittama kirja JHT - Missio vai Mielenrauha.

Cheek pysyi artistina erossa politiikasta, eikä tehnyt näyttäviä kannanottoja. Kirjassa Tiihonen kuitenkin päätyy käsittelemään Gazan sotaa.

“En halua olla se hiljainen hyväksyjä ja sitä kautta osallistuja. Kirjan kautta voin puhua asiasta ääneen. Ensimmäistä kertaa elämäni aikana olen häpeissäni Suomesta”, Tiihonen sanoi Ylen haastattelussa.

Suositeltu

Hänen mielestään on selvää, että Suomi tukee kansanmurhaa Gazassa.

Se on niin hirveätä, että tuolla suoritetaan kansanmurhaa meidän silmien edessä. Me kaikki nähdään omin silmin, mitä siellä tapahtuu. Ja Suomi on hiljaa. Mä en ole ikinä tuntenut tällaista oloa sisälläni”, Tiihonen sanoi Aki Linnanahteen podcastissa.

Tiihonen sanoo aiemmin äänestäneensä pääministeripuoluetta kokoomusta. Nyt voi olla, ettei hän enää tee näin.

“Eikö Suomi olekaan suoraselkäinen maa? Sivistynyt, tasa-arvoinen, ihmisarvojen maa? Ja sitten me ollaan vaan hiljaa.”

Löydä
Iranin isku tuhosi Israelin johtavan tiedeinstituutin Tel Avivissa Israelin tapettua tiedemiehiä
Israelin ja Iranin välisen konfliktin jälkeen laittomien rajanylitysten määrässä ei ole havaittu nousua: Turkki
Iran purkaa raivoa IAEA:n pääjohtajaa kohtaan, kutsuen häntä Israelin 'hyökkäyssodan kumppaniksi'
Yhdysvallat siirtää sotilaallisia resursseja ja rajoittaa pääsyä sen suurimpaan Lähi-idän tukikohtaan
Intia ottanut sikhien separatistiliikkeen kohteeksi Pohjois-Amerikassa: Kanada
Iskeäkö vaiko ei: Trumpin Iran-dilemma paljastaa syvän repeämän MAGA-kannattajien keskuudessa
Kirjoittanut Sadiq S Bhat
Pohjois-Korea tulee Iranin tueksi, kutsuu Israelia "rauhan syöpäkasvaimeksi"
Trump ylistää Asim Muniria, sanoo keskustelleensa Iranista Pakistanin armeijan päällikön kanssa
Intia-Pakistan tulitaukoa ei saavutettu Yhdysvaltain välityksellä, vaan sotilaallisten neuvottelujen kautta: Modi kertoo Trumpille
Israel on iskenyt Imam Hussein -yliopistoon Teheranissa
Iranin ohjukset vahingoittivat rakennusta ja aiheuttivat tulipaloja Israelissa
Trump kiistää Yhdysvaltojen oman tiedustelun Iranista ja väittää, että Teheran oli 'hyvin lähellä' ydinaseita
Israelin armeija sanoo surmanneensa juuri nimitetyn iranilaisen kenraalin
Venäjän yöllinen hyökkäys Kiovaan tappoi 14 ja haavoitti 44, Ukrainan ministeri sanoo
Entinen Syyrian hallinnon lääkäri sai elinkautisen tuomion Saksassa
Kurkistus TRT Globaliin. Jaa palautteesi!
Contact us