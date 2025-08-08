Israelin turvallisuuskabinetti, johon kuuluu äärioikeistolaisia ministereitä, on hyväksynyt pääministeri Benjamin Netanjahun kiistanalaisen suunnitelman Gaza Cityn uudelleenmiehittämisestä.

Torstaina alkaneen kabinetin kokouksen jälkeen päätös julkistettiin varhain perjantaina. Tämä seurasi Netanjahun esittämää suunnitelmaa Israelin armeijalle miehittää koko alue, josta jo 75 prosenttia on Israelin hallinnassa.

Kokous pidettiin samaan aikaan, kun Netanjahu kohtaa kasvavaa painetta sekä kotimaassa että ulkomailla sopimuksen aikaansaamiseksi jäljellä olevien panttivankien vapauttamiseksi ja nälänhädän partaalla olevan Gazan tilanteen lievittämiseksi.

Netanjahu esitti vaiheittaisen suunnitelman Gazan ottamisesta hallintaan korkean tason kokouksessa, paikallismediat kertoivat.

Julkinen yleisradioyhtiö KAN kertoi nimettömiin viranomaislähteisiin viitaten, että Netanjahu ehdotti niin sanottua 'kevyttä' ja 'asteittaista' strategiaa, yhdessä arkaluontoisimmista kokouksista Gazan tilanteen kärjistymisen jälkeen.

Raportin mukaan suunnitelma sisältää Israelin miehitysjoukkojen etenemisen alueille, joille ne eivät aiemmin ole tunkeutuneet, mukaan lukien niin kutsutut 'Hamasin koulutusleirit' Keski-Gazassa ja itse Gaza City, huolimatta armeijan esikuntapäällikkö Eyal Zamirin varoituksista.

Suunnitelma alkaa Gazan kaupungin asukkaiden siirtämisellä etelään, minkä jälkeen kaupunki ympäröidään ja tiheästi asutuille alueille tehdään uusia maahyökkäyksiä, lähteet kertoivat KAN:ille.

Useat ministerit vastustivat raportoidusti kaikkia suunnitelmia, jotka eivät tähtää Gazan täyteen alueelliseen hallintaan.

Ultraortodoksisen Shas-puolueen johtaja Aryeh Deri varoitti, että sodan pitkittäminen aiheuttaisi poliittisia kustannuksia ja vaarantaisi panttivankien hengen.

Deri, joka toimii ministerinä ilman salkkua, kehotti ministereitä ottamaan huomioon armeijan arviot ja sanoi, että Netanjahun suunnitelma aiheuttaa 'jatkuvaa poliittista vahinkoa' ja voi asettaa panttivangit suurempaan vaaraan, KAN raportoi.

Zamir toisti vastustavansa mitä tahansa suunnitelmaa, joka sisältää Gazan täyden uudelleenmiehittämisen.

Hän viittasi keskeisiin riskeihin, kuten panttivankien vahingoittumiseen, Israelin joukkojen ja reserviläisten uupumiseen sekä Israelin kansainvälisen legitimiteetin heikkenemiseen.

Ennen kokousta Netanjahu esiintyi Yhdysvalloissa Fox News -kanavalla, jossa hän kertoi hallituksen aikovan ottaa täyden hallinnan Gazasta. 'Aiomme tehdä niin', Netanjahu vastasi, kun häneltä kysyttiin, aikooko Israel ottaa hallintaansa 'koko Gazan'.

Kun häneltä kysyttiin, hallitsisiko Israel Gazaa jälleen kuten vuosina 1967–2005, Netanjahu vastasi: 'Emme halua pitää sitä. Haluamme turvavyöhykkeen. Emme halua hallita sitä.'

Hän lisäsi: 'Haluamme luovuttaa sen arabivoimille, jotka hallitsevat sitä asianmukaisesti uhkaamatta meitä ja tarjoten gazalaisille hyvän elämän. Tämä ei ole mahdollista Hamasin kanssa.'

Kokouksen alkaessa sadat ihmiset kokoontuivat pääministerin toimiston läheisyyteen Länsi-Jerusalemissa vaatien sopimusta panttivankien vapauttamiseksi.

Aiemmin torstaina panttivankien omaiset lähtivät liikkeelle Ashkelonin satamasta pyrkien lähestymään Gazaa. Järjestäjät kertoivat toivovansa 'pääsevänsä mahdollisimman lähelle rakkaitaan'.

Perheet tuomitsivat Netanjahun suunnitelman laajentaa kansanmurhaa.