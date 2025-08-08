Israelin turvallisuuskabinetti, johon kuuluu äärioikeistolaisia ministereitä, on hyväksynyt pääministeri Benjamin Netanjahun kiistanalaisen suunnitelman Gaza Cityn uudelleenmiehittämisestä.
Torstaina alkaneen kabinetin kokouksen jälkeen päätös julkistettiin varhain perjantaina. Tämä seurasi Netanjahun esittämää suunnitelmaa Israelin armeijalle miehittää koko alue, josta jo 75 prosenttia on Israelin hallinnassa.
Kokous pidettiin samaan aikaan, kun Netanjahu kohtaa kasvavaa painetta sekä kotimaassa että ulkomailla sopimuksen aikaansaamiseksi jäljellä olevien panttivankien vapauttamiseksi ja nälänhädän partaalla olevan Gazan tilanteen lievittämiseksi.
Netanjahu esitti vaiheittaisen suunnitelman Gazan ottamisesta hallintaan korkean tason kokouksessa, paikallismediat kertoivat.
Julkinen yleisradioyhtiö KAN kertoi nimettömiin viranomaislähteisiin viitaten, että Netanjahu ehdotti niin sanottua 'kevyttä' ja 'asteittaista' strategiaa, yhdessä arkaluontoisimmista kokouksista Gazan tilanteen kärjistymisen jälkeen.
Raportin mukaan suunnitelma sisältää Israelin miehitysjoukkojen etenemisen alueille, joille ne eivät aiemmin ole tunkeutuneet, mukaan lukien niin kutsutut 'Hamasin koulutusleirit' Keski-Gazassa ja itse Gaza City, huolimatta armeijan esikuntapäällikkö Eyal Zamirin varoituksista.
Suunnitelma alkaa Gazan kaupungin asukkaiden siirtämisellä etelään, minkä jälkeen kaupunki ympäröidään ja tiheästi asutuille alueille tehdään uusia maahyökkäyksiä, lähteet kertoivat KAN:ille.
Useat ministerit vastustivat raportoidusti kaikkia suunnitelmia, jotka eivät tähtää Gazan täyteen alueelliseen hallintaan.
Ultraortodoksisen Shas-puolueen johtaja Aryeh Deri varoitti, että sodan pitkittäminen aiheuttaisi poliittisia kustannuksia ja vaarantaisi panttivankien hengen.
Deri, joka toimii ministerinä ilman salkkua, kehotti ministereitä ottamaan huomioon armeijan arviot ja sanoi, että Netanjahun suunnitelma aiheuttaa 'jatkuvaa poliittista vahinkoa' ja voi asettaa panttivangit suurempaan vaaraan, KAN raportoi.
Zamir toisti vastustavansa mitä tahansa suunnitelmaa, joka sisältää Gazan täyden uudelleenmiehittämisen.
Hän viittasi keskeisiin riskeihin, kuten panttivankien vahingoittumiseen, Israelin joukkojen ja reserviläisten uupumiseen sekä Israelin kansainvälisen legitimiteetin heikkenemiseen.
Ennen kokousta Netanjahu esiintyi Yhdysvalloissa Fox News -kanavalla, jossa hän kertoi hallituksen aikovan ottaa täyden hallinnan Gazasta. 'Aiomme tehdä niin', Netanjahu vastasi, kun häneltä kysyttiin, aikooko Israel ottaa hallintaansa 'koko Gazan'.
Kun häneltä kysyttiin, hallitsisiko Israel Gazaa jälleen kuten vuosina 1967–2005, Netanjahu vastasi: 'Emme halua pitää sitä. Haluamme turvavyöhykkeen. Emme halua hallita sitä.'
Hän lisäsi: 'Haluamme luovuttaa sen arabivoimille, jotka hallitsevat sitä asianmukaisesti uhkaamatta meitä ja tarjoten gazalaisille hyvän elämän. Tämä ei ole mahdollista Hamasin kanssa.'
Kokouksen alkaessa sadat ihmiset kokoontuivat pääministerin toimiston läheisyyteen Länsi-Jerusalemissa vaatien sopimusta panttivankien vapauttamiseksi.
Aiemmin torstaina panttivankien omaiset lähtivät liikkeelle Ashkelonin satamasta pyrkien lähestymään Gazaa. Järjestäjät kertoivat toivovansa 'pääsevänsä mahdollisimman lähelle rakkaitaan'.
Perheet tuomitsivat Netanjahun suunnitelman laajentaa kansanmurhaa.
Yehuda Cohen, Gazassa pidetyn israelilaissotilaan Nimrod Cohenin isä, sanoi veneestä käsin, että Netanjahu pitkittää kansanmurhaa miellyttääkseen hallituksensa ääriaineksia ja estääkseen sen romahtamisen.
'Netanjahu työskentelee vain itsensä hyväksi', hän sanoi ja vetosi kansainväliseen yhteisöön painostamaan Netanjahua lopettamaan kansanmurhan ja pelastamaan hänen poikansa.
'Lisää tuhoa'
Israel on toteuttanut kansanmurhaa Gazassa lokakuusta 2023 lähtien. Palestiinalaiset ovat raportoineet yli 62 000 ihmisen kuolemasta, joista suurin osa on naisia ja lapsia.
Palestiinan virallisen WAFA-uutistoimiston mukaan noin 11 000 palestiinalaista pelätään olevan hautautuneena tuhoutuneiden kotien raunioihin.
Asiantuntijat kuitenkin arvioivat, että todellinen kuolonuhrien määrä ylittää merkittävästi Gazan viranomaisten ilmoittamat luvut, ja sen arvioidaan olevan noin 200 000.
Hamasin vuoden 2023 hyökkäyksen aikana siepatuista 251 panttivangista 49 on edelleen Gazassa, mukaan lukien 27, joiden armeija sanoo olevan kuolleita. Palestiinalaiset väittävät, että monet vangit kuolivat Israelin umpimähkäisissä iskuissa vuoden 2023 jälkeen.
Israel on myös pidättänyt ja vanginnut noin 11 000 palestiinalaista.
'Lisää tuhoa ja kuolemaa'
Puolustusministeri Israel Katz kommentoi keskiviikkona sosiaalisessa mediassa, että 'esikuntapäällikön on oikeus ja velvollisuus ilmaista kantansa', mutta armeijan on lopulta kunnioitettava hallituksen hyväksymää politiikkaa.
Torstaina armeijan julkaisemassa lausunnossa Zamir korosti riippumattomuuttaan ja lupasi 'jatkaa kantamme ilmaisemista pelkäämättä'.
'Emme käsittele teorioita – käsittelemme elämän ja kuoleman kysymyksiä, valtion puolustamista, ja teemme sen katsoen suoraan sotilaidemme ja kansalaistemme silmiin', Zamir sanoi lausunnossaan.
Samaan aikaan Gazassa pelot kasvoivat siitä, mitä Israelin kansanmurhan laajentaminen merkitsisi.
“Maahyökkäykset tarkoittavat lisää tuhoa ja kuolemaa. Missään ei ole turvallista paikkaa”, sanoi 45-vuotias Ahmad Salem.
“Jos Israel aloittaa ja laajentaa maahyökkäyksiään uudelleen, olemme ensimmäisiä uhreja.”
“Ei ole mitään jäljellä miehitettäväksi”, sanoi Maysaa al-Heila, joka asuu pakolaisleirillä. “Gazaa ei ole enää olemassa.”