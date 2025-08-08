GAZAN SOTA
1 minuuttia lukemista
Amerikkalainen yliopisto sopi 100 000 dollarin korvauksista Palestiinaa tukeville opiskelijoille
Amerikkalainen yliopisto sopi 100 000 dollarin korvauksista historiallisessa voitossa Palestiinaa tukeville opiskelijoille
Amerikkalainen yliopisto sopi 100 000 dollarin korvauksista Palestiinaa tukeville opiskelijoille
Amerikkalainen yliopisto sopi 100 000 dollarin korvauksista historiallisessa voitossa Palestiinaa tukeville opiskelijoille / TRT Global
13 tuntia sitten

Marylandin yliopisto on suostunut maksamaan 100 000 dollarin korvaukset Palestiinaa tukeville opiskelija-aktivisteille perustuslain vastaisesta Gazaan liittyvän mielenosoituksen tukahduttamisesta lokakuussa 2024.
Kantajina olivat University of Marylandin Students for Justice in Palestine (UMD SJP), joita edustivat kansalaisoikeusjärjestöt Palestine Legal ja Council on American-Islamic Relations (CAIR). Kanne nostettiin sen jälkeen, kun UMD yritti perua UMD SJP:n järjestämän mielenosoituksen vetoamalla hallinnon saamiin uhkauksiin perusteena tukahduttamiselle, joita olivat muun muassa sionistien ja Ku Klux Klanin toimet.

Palestine Legalin mukaan tämä korvaussopimus on “korkein koskaan Yhdysvaltojen yliopistolle määrätty taloudellinen seuraamus Palestiinaa tukevien opiskelijoiden sananvapauden loukkaamisesta.”

Daniela Colombi, yksi UMD SJP:n pääjärjestäjistä, kommentoi: “Tämä oikeudellinen voitto vahvistaa oikeutemme protestoida ja puhua Yhdysvaltojen ja Israelin harjoittamaa palestiinalaisten kansanmurhaa vastaan — ja aiomme jatkaa näiden oikeuksien käyttämistä.”

Suositeltu

Hän lisäsi, että “jokainen UMD:n 100 000 dollarin sakon sentti, joka määrättiin Gazaan liittyvän mielenosoituksemme kieltämisestä, käytetään vapaan Palestiinan ja kollektiivisen vapautuksen järjestämiseen.”

Sopimuksen ehtojen mukaan yliopiston on myös julkisesti tunnustettava UMD SJP opiskelijajärjestönä, jolla on hyvä maine. Tämä on merkittävää, sillä monet Yhdysvaltojen yliopistot ovat käyttäneet taktiikkaa, jossa Palestiinaan keskittyvät opiskelijajärjestöt irtisanotaan yhteistyöstä, mikä rajoittaa niiden mahdollisuuksia osoittaa mieltään kampuksilla vapaasti.


Löydä
Iranin isku tuhosi Israelin johtavan tiedeinstituutin Tel Avivissa Israelin tapettua tiedemiehiä
Israelin ja Iranin välisen konfliktin jälkeen laittomien rajanylitysten määrässä ei ole havaittu nousua: Turkki
Iran purkaa raivoa IAEA:n pääjohtajaa kohtaan, kutsuen häntä Israelin 'hyökkäyssodan kumppaniksi'
Yhdysvallat siirtää sotilaallisia resursseja ja rajoittaa pääsyä sen suurimpaan Lähi-idän tukikohtaan
Intia ottanut sikhien separatistiliikkeen kohteeksi Pohjois-Amerikassa: Kanada
Iskeäkö vaiko ei: Trumpin Iran-dilemma paljastaa syvän repeämän MAGA-kannattajien keskuudessa
Kirjoittanut Sadiq S Bhat
Pohjois-Korea tulee Iranin tueksi, kutsuu Israelia "rauhan syöpäkasvaimeksi"
Trump ylistää Asim Muniria, sanoo keskustelleensa Iranista Pakistanin armeijan päällikön kanssa
Intia-Pakistan tulitaukoa ei saavutettu Yhdysvaltain välityksellä, vaan sotilaallisten neuvottelujen kautta: Modi kertoo Trumpille
Israel on iskenyt Imam Hussein -yliopistoon Teheranissa
Iranin ohjukset vahingoittivat rakennusta ja aiheuttivat tulipaloja Israelissa
Trump kiistää Yhdysvaltojen oman tiedustelun Iranista ja väittää, että Teheran oli 'hyvin lähellä' ydinaseita
Israelin armeija sanoo surmanneensa juuri nimitetyn iranilaisen kenraalin
Venäjän yöllinen hyökkäys Kiovaan tappoi 14 ja haavoitti 44, Ukrainan ministeri sanoo
Entinen Syyrian hallinnon lääkäri sai elinkautisen tuomion Saksassa
Kurkistus TRT Globaliin. Jaa palautteesi!
Contact us