Marylandin yliopisto on suostunut maksamaan 100 000 dollarin korvaukset Palestiinaa tukeville opiskelija-aktivisteille perustuslain vastaisesta Gazaan liittyvän mielenosoituksen tukahduttamisesta lokakuussa 2024.

Kantajina olivat University of Marylandin Students for Justice in Palestine (UMD SJP), joita edustivat kansalaisoikeusjärjestöt Palestine Legal ja Council on American-Islamic Relations (CAIR). Kanne nostettiin sen jälkeen, kun UMD yritti perua UMD SJP:n järjestämän mielenosoituksen vetoamalla hallinnon saamiin uhkauksiin perusteena tukahduttamiselle, joita olivat muun muassa sionistien ja Ku Klux Klanin toimet.

Palestine Legalin mukaan tämä korvaussopimus on “korkein koskaan Yhdysvaltojen yliopistolle määrätty taloudellinen seuraamus Palestiinaa tukevien opiskelijoiden sananvapauden loukkaamisesta.”

Daniela Colombi, yksi UMD SJP:n pääjärjestäjistä, kommentoi: “Tämä oikeudellinen voitto vahvistaa oikeutemme protestoida ja puhua Yhdysvaltojen ja Israelin harjoittamaa palestiinalaisten kansanmurhaa vastaan — ja aiomme jatkaa näiden oikeuksien käyttämistä.”