Helsingissä perjantaina 8. elokuuta alkava huippusuosion saavuttanut musiikkifestivaali Flow on joutunut ennennäkemättömän paineen kohteeksi Israel-kytköstensä vuoksi.
Flow Strike -niminen kampanja vaatii, että festivaalin järjestäjä katkaisisi yhteytensä Israeliin ja kehottaa artisteja ja yleisöä boikotoimaan tapahtumaa. Musiikkifestivaalin omistavalla KKR sijoitusyhtiöllä on Israel-kytköksiä, ja tapahtuman spnsoreiden joukosta löytyy myös Israelissa toimivia firmoja.
Vuosittain elokuussa järjestettävän tapahtuman vastainen kampanja alkoi jo viime vuonna, jolloin tapahtumassa nähtiin muun muassa Palestiinan lippuja ja puheita esiintymisien aikana. Tänä vuonna Flow Strike ilmoitti, että enää Israel-yhteyksien vastustamiseksi ei riitä toimia tapahtuman sisältä, vaan Flow’ta on boikotoitava täysin.
Tämä on aiheuttanut keskustelua tapahtumassa esiintyvien artistien keskuudessa.
Esimerkiksi laulaja Pehmoaino ilmoitti, että hän haluaisi perua esiintymisensä, mutta tämä ei ollut hänelle mahdollista siitä aiheutuvien kulujen vuoksi. Sen sijaan artisti aikoi lahjoittaa tuotot esiintymisestään Palestiinaa tukevalle Sumud-järjestölle. Näin aikoo toimia myös Aaro630.
Tapahtuman esiintyjälistaan kuuluu niin suomalaisia kuin kansainvälisiäkin artisteja, kuten Charli XCX, FKA Twigs ja Burna Boy.
Suomalaisessa mediassa on tuotu esiin, että Flow ei ole ainoa musiikkitapahtuma Suomessa, jolla on Israel-yhteyksiä: niitä löytyy myös hevi-musiikkin keskittyvältä Tuskalta ja Seinäjoella järjestettävältä Provinssilta.
Tähän mennessä kukaan Flow’ssa esiintyvistä artisteista ei ole vielä perunut keikkaansa.