Helsingissä perjantaina 8. elokuuta alkava huippusuosion saavuttanut musiikkifestivaali Flow on joutunut ennennäkemättömän paineen kohteeksi Israel-kytköstensä vuoksi.

Flow Strike -niminen kampanja vaatii, että festivaalin järjestäjä katkaisisi yhteytensä Israeliin ja kehottaa artisteja ja yleisöä boikotoimaan tapahtumaa. Musiikkifestivaalin omistavalla KKR sijoitusyhtiöllä on Israel-kytköksiä, ja tapahtuman spnsoreiden joukosta löytyy myös Israelissa toimivia firmoja.

Vuosittain elokuussa järjestettävän tapahtuman vastainen kampanja alkoi jo viime vuonna, jolloin tapahtumassa nähtiin muun muassa Palestiinan lippuja ja puheita esiintymisien aikana. Tänä vuonna Flow Strike ilmoitti, että enää Israel-yhteyksien vastustamiseksi ei riitä toimia tapahtuman sisältä, vaan Flow’ta on boikotoitava täysin.

Tämä on aiheuttanut keskustelua tapahtumassa esiintyvien artistien keskuudessa.