Yhdysvalloissa TikTokin käyttäjät näyttävät olevan jakautuneita sen suhteen, miten suhtautua korkeimman oikeuden tulevaan päätökseen, joka koskee alustan tulevaisuutta. Reaktiot vaihtelevat epäuskosta ja alistumisesta huumoriin.

Yhdysvaltain korkein oikeus käsittelee TikTokin haastetta lakia vastaan, joka vaatii sen myyntiä tai kieltämistä, koska pelätään, että Kiinan hallitus voisi saada pääsyn arkaluontoisiin käyttäjätietoihin. Presidentti Joe Bidenin allekirjoittama laki edellyttää, että ByteDance luopuu TikTokista 19. tammikuuta mennessä. Lainsäätäjät perustelevat tätä vakoilun, väärän tiedon levittämisen ja sisällön manipuloinnin riskeillä. TikTok kiistää syytökset ja vakuuttaa olevansa riippumaton ByteDancesta.

Jos oikeuden päätös on alustaa vastaan, ByteDancen on myytävä TikTok yhdysvaltalaiselle yritykselle tai sitä kohtaa valtakunnallinen kielto. ByteDancen asianajaja korostaa, että pakotettu myynti on epärealistinen vaihtoehto, sillä Kiinan odotetaan vastustavan sitä. Tämä jättäisi TikTokin tulevaisuuden oikeudelliseen ja poliittiseen epävarmuuteen.

Mahdollisista ostajista on spekuloitu, ja joukossa on sijoittajia, kuten Steven Mnuchin, pääomasijoitusyhtiöitä ja miljardööri Frank McCourt. Pakotettu myynti voisi kriittisten äänien mukaan vahingoittaa Yhdysvaltojen asemaa vapaan ja avoimen internetin puolustajana.

Kielto voisi astua voimaan 19. tammikuuta, ellei ByteDance myy TikTokia tai korkein oikeus päätä toisin. TikTok ei kuitenkaan katoaisi välittömästi.

Tämä oikeuden päätös voisi häiritä alustaa, joka on tärkeä 170 miljoonalle kuukausittaiselle yhdysvaltalaiselle käyttäjälle, joista osa on yrittäjiä ja sisällöntuottajia. Kielto kohdistuisi sovelluskauppoihin, estäen Applea ja Googlea jakamasta tai päivittämästä sovellusta, ja rikkeistä seuraisi sakkoja.

Vaikka uusia latauksia ja päivityksiä ei sallittaisi, nykyiset käyttäjät voisivat jatkaa sovelluksen käyttöä, kunnes se vanhenee.

Rajoitusten kiertäminen VPN-yhteyksillä on epätodennäköistä, sillä Apple ja Google sitovat latauspalvelimet käyttäjätilin alkuperämaahan.

Yliaistillinen TikTok

TikTokin räjähdysmäinen kasvu pandemian aikana teki siitä elintärkeän alustan pienyrityksille ja sisällöntuottajille. Sen algoritmi tarjosi valtavaa näkyvyyttä yrittäjille, joista monet kiittävät menestyksestään TikTokia.

“Olen ollut täysipäiväisesti TikTokissa”, kertoo 23-vuotias sisällöntuottaja Taylor Byrne TRT Worldille. “TikTok tarjoaa ehdottomasti parhaat mahdollisuudet rahallisesti sisällöntuottajille.”

Byrne, joka tunnetaan videoistaan edullisesta shoppailusta ja paikallisista tutkimusretkistä, sanoo, että TikTok on tukenut häntä taloudellisesti kahden vuoden ajan.

TikTokin arvioiden mukaan kielto voisi kuukaudessa maksaa 7 miljoonalle pienyritykselle miljardi dollaria tuloja ja 2 miljoonalle sisällöntuottajalle 300 miljoonaa dollaria.

TikTokia on myös kiitetty mahdollisuuksien tarjoamisesta ei-valkoisille sisällöntuottajille ja marginalisoiduille ryhmille.

Lukemattomat yrittäjät ovat saavuttaneet hetkessä menestystä tai suosiota TikTokin algoritmin ansiosta, joka on antanut heille näkyvyyttä, jota he eivät saaneet muilla alustoilla.

Kiellon mahdollinen taloudellinen vaikutus on merkittävä. Monet sisällöntuottajat ovat täysin riippuvaisia TikTokista tulojensa suhteen, ja he ovat jättäneet perinteiset työpaikat keskittyäkseen täysipäiväiseen uraan sovelluksen parissa.

TikTok-pakolaiset

“Marraskuusta lähtien olen muokannut TikTok-videoitani muita alustoja varten”, Byrne sanoo. “Mutta en ole varma, tarjoavatko ne samat mahdollisuudet kuin TikTok.”

Sopeutuminen vaihtoehtoisiin alustoihin on haastavaa. TikTokin algoritmin hallitseminen on ainutlaatuinen taito, jota ei välttämättä pysty helposti soveltamaan muualla. Oikeuden asiakirjojen mukaan TikTokin sulkeminen yhdeksi kuukaudeksi voisi johtaa siihen, että alusta menettää kolmanneksen päivittäisistä yhdysvaltalaisista käyttäjistään. Mutta minne he siirtyvät?

Yli puoli miljoonaa käyttäjää siirtyy muihin sovelluksiin, kuten Xiaohongshuun, joka tunnetaan myös nimellä “Pieni punainen kirja” tai “Red Note,” ja jonka suosio on kasvanut nopeasti. Nämä itseään “TikTok-pakolaisiksi” kutsuvat käyttäjät ovat nostaneet sovelluksen Applen latauslistojen kärkeen. Samaan aikaan sisällöntuottajat kehottavat seuraajiaan liittymään heidän kanssaan YouTubeen, Instagramiin tai Facebookiin.

Analyytikot odottavat, että Instagram ja YouTube hyötyvät taloudellisesti, jos TikTok poistuu Yhdysvaltain markkinoilta. Byrne kertoo, että hän ja muut sisällöntuottajat alkoivat vaihtaa alustoja marraskuussa, “kun kuulimme ensimmäistä kertaa, että tämä kielto voisi toteutua.”

Byrne – ja monet muut sisällöntuottajat – ovat hyvin tietoisia siitä, että TikTokin ainutlaatuisuus tekee siirtymisestä haastavaa. He pelkäävät, että yleisön ja tulovirtojen uudelleenrakentaminen voi kestää kuukausia – tai pidempään.

“TikTok on ainutlaatuinen,” Byrne sanoi. “Voi kestää kuukausia, vähintäänkin, päästä takaisin siihen, missä olin – ja sekin vain, jos olen onnekas.”

Kulttuurin murros

TikTok ei ole vain sovellus; se on kulttuurin keskus. Alustalla kukoistavat alakulttuurit, kuten BookTok, FoodTok ja CleanTok, ovat luoneet elinvoimaisen yhteisön jaettuja kiinnostuksen kohteita varten. Sovelluksen ainutlaatuinen algoritmi, joka räätälöi sisällön tiettyihin aihepiireihin, on vertaansa vailla.

TikTok mullisti myös meemikulttuurin ja toimi ponnahduslautana uusille artisteille. Se herätti henkiin vanhoja trendejä, kappaleita ja ääniä, antaen niille uuden elämän Z-sukupolven keskuudessa. Yksi lause – “My money don’t jiggle, jiggle, it folds” – riittää viemään käyttäjät takaisin vuoteen 2022, muistuttaen TikTokin pysyvästä vaikutuksesta.

Mahdollinen kielto uhkaa hajottaa nämä yhteisöt. Huolimatta pyrkimyksistä löytää vaihtoehtoja, mikään alusta ei pysty toistamaan TikTokin algoritmista taikaa. Toistaiseksi TikTokin käyttäjät valmistautuvat muutokseen, epävarmoina siitä, löytävätkö he uuden kodin muualta.

“Nykyisessä TikTokin ulkopuolisessa sosiaalisen median taloudessa tulen kaipaamaan sen tarjoamaa yhteyttä,” Byrne sanoo.