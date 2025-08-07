TALOUS JA TEKNOLOGIA
Purra haluaa laskea kiintiöpakolaisten määrän nollaan ja leikata lisää kehitysavusta
Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) budjettiesityksessä ehdotetaan laajoja leikkauksia, joihin kuuluisi kiintiöpakolaisten määrän ja kehitysavun pienentäminen.
Perussuomalaisten puheenjohtaja ja valtionvarainministeri Riikka Purra teki keskiviikkona budjettiesityksen. / Reuters
13 tuntia sitten

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) teki eilen keskiviikkona budjettiesityksensä ensi vuodelle, jossa valtion budjetista leikattaisiin 0,9 miljardi euroa.

Leikkauskohteisiin kuuluisi muun muassa kehitysapu ja kiintiöpakolaiset, joiden jo nyt pienen määrän (500 henkilöä per vuosi) Purra haluaisi laskea nollaan.

Muita kohteita olisivat humanitaarinen katastrofiapu, järjestöavustukset, tutkimus- ja kehittämisrahoitukset ja yritystuet. Opetushallituksen Purra haluaisi lakkauttaa kokonaan. Myös maahanmuuttajien kotouttamisesta Purra haluaisi leikata.

Perussuomalaisten hallituskumppanit ovat reagoineet Purran esitykseen tyrmistyneinä.

Budjettia on kutsuttu “leimallisesti yhden puolueen esitykseksi”.

“Perussuomalaiset ovat nyt ladanneet esitykseen pitkälti sellaiset asiat, joita se ei hallitusneuvotteluissa saanut läpi”, RKP:n Anders Adlercreutz sanoi Ilta-Sanomille.

Purran esityksessä esille tulevat teemat ovat perussuomalaisen politiikan ydintä.

Hallitus käsittelee esitystä budjettiriihessä syyskuun alussa, minkä jälkeen esitys viimeistellään.

