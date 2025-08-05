Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) arvioi, että EU:n yhteiset puolustushankinnat saattavat uhata pieniä suomalaisia puolustusalan yrityksiä. Etlan tuoreen tutkimuksen mukaan suuret eurooppalaiset yritykset hyötyisivät keskitetystä tuotannosta, kun taas pienet jäisivät varjoon.

Suurin osa suomalaisista puolustusalan yrityksistä on pieniä tai keskisuuria.

Ylen haastatteleman Etlan ennustepäällikön Päivi Puontin mukaan paljon on kiinni siitä, miten nopeasti ja kilpailukykyisesti suomalaisyritykset pystyvät tuottamaan kysyttyjä tuotteita.