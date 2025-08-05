TALOUS JA TEKNOLOGIA
Suomalaisyritykset saattavat kärsiä EU:n yhteisistä puolustushankinnoista - Etla
Etlan tutkimuksen mukaan tuotannon keskittäminen uhkaa pieniä puolustusalan yrityksiä Suomessa.
Vierailijat katselevat Patrian panssarivaunua SecD-Day turvallisuuskonferenssissa Helsingissä tammikuussa 2025 / Reuters
5. elokuuta 2025

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) arvioi, että EU:n yhteiset puolustushankinnat saattavat uhata pieniä suomalaisia puolustusalan yrityksiä. Etlan tuoreen tutkimuksen mukaan suuret eurooppalaiset yritykset hyötyisivät keskitetystä tuotannosta, kun taas pienet jäisivät varjoon.

Suurin osa suomalaisista puolustusalan yrityksistä on pieniä tai keskisuuria.

Ylen haastatteleman Etlan ennustepäällikön Päivi Puontin mukaan paljon on kiinni siitä, miten nopeasti ja kilpailukykyisesti suomalaisyritykset pystyvät tuottamaan kysyttyjä tuotteita.

EU hyväksyi keväällä 150 miljardin euron Safe-puolustuslainavälineen, jonka avulla jäsenmaat voivat tehdä puolustushankintoja lainarahalla. Näin tuetaan EU:n yhteisiä puolustushankintoja ja keskitetään tuotantoa.

“Monille muille maille, kuten Suomelle, vastaavat hankkeet olisivat edullisempia toteuttaa kansallisella rahoituksella”, Puonti sanoo.

Kirjoittanut Sadiq S Bhat
