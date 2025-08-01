MAAILMA
1 minuuttia lukemista
Suomen työttömyysprosentti on nyt EU:n toisiksi suurin
Suomen työttömyysprosentti on noussut 9,9 prosenttiin ja vain Espanja ohittaa Suomen 10,4 prosentilla. Suomen luvut ovat reilusti yli Euroopan keskiarvon.
Työttömyys on noussut Suomessa Euroopan kärkipäähän. / Reuters
1. elokuuta 2025

Suomi on noussut EU:n työttömystilastojen kärkikolmikkoon. Vain Espanjassa on tällä hetkellä Suomeakin korkeammat työttömyysluvut.

Euroopan komission tilastoviraston Eurostatin eilen julkaisemista tilastoista selviää, että työttömyys on parantunut Etelä-Euroopan maissa, jotka vielä muutamia vuosia sitten pitivät tilastojen kärkeä.

Kesäkuun osalta ei ole julkaistu Kreikan lukuja, joka oli aiemmin toisella sijalla. Jos verrataan toukokuun lukuihin, Suomi ylittää silti nekin Kreikan osalta.

EU-maiden keskiarvo on Eurostatin mukaan 5,9 prosenttia.

Heti Suomen perässä tulee Ruotsi, jossa työttömyys on nyt 8,3 prosenttia.

Parhaiten tilastojen valossa sijoittuivat Malta, Tšekki ja Puola, joissa työttömyysprosentit ovat vain 2,5, 3,0 ja 3,5.

Ylen haastatteleman työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Elina Pylkäsen mukaan Suomen huono sijoitus johtuu pääasiassa EU:n elvytysrahoituksesta, jota annettiin Etelä-Euroopan maille työttömyyden korjaamiseksi koronan aikaan.

“Elvytyspaketti kohteli Suomea ja Pohjoismaita huonommin kuin Etelä-Eurooppaa”, Pylkkänen sanoo.

Samalla myös Ukrainan sodasta johtuneet korkeat korot ja inflaatio iskivät Suomeen pahemmin kuin eteläisen Euroopan maihin.

