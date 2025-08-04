TALOUS JA TEKNOLOGIA
1 minuuttia lukemista
Tutkimus: suomalaisyritykset haluavat edelleen USA:n markkinoille tulliuhasta huolimatta
EU:n ja USA:n välinen tullikiista on saanut vientiyritykset miettimään uudelleen niiden tulevaisuuden suunnitelmia.
Presidentti Donald Trumpin tullit eivät ole vaikuttaneet suomalaisyritysten intoon päästä amerikanmarkkinoille. / Reuters
4. elokuuta 2025

Suomen yrittäjien touko-kesäkuussa tekemä tutkimus paljastaa, että tullien uhka ei ole vaikuttanut negatiivisesti suomalaisyritysten intoon päästä valtaville Yhdysvaltojen markkinoille.

EU ja Yhdysvallat ilmoittivat päässeensa kauppasopuun viime viikolla, vaikka sopimus vaikuttaa edelleen olevan jossain määrin epävarma. Sopimuksen mukaan Yhdysvallat perisi 15 prosentin tullin suurimmasta osasta tuontituotteista.

Tullien uhasta johtuva epävarmuus on vaikuttanut yrityksiin huhtikuusta lähtien.

Tutkimuksen mukaan pienet ja keskisuuret yritykset tähtäävät nyt pääosin EU:n ja Pohjoismaiden markkinoille. Yhdysvallat on kuitenkin edelleen kolmannella sijalla tulleista huolimatta.

28 prosenttia yrityksista suunnittelee kasvattavansa Pohjois-Amerikan vientiä, Suomen yrittäjien johtaja Harri Jaskari kertoi Ylelle.

Ulkomailta tuotujen tuotteiden hinnat ovat nyt nousemassa Yhdysvalloissa tullien ja dollarin kurssin heikentymisen seurauksena. Silti uniikeista tavaroista ollaan valmiita maksamaan enemmän, Jaskari sanoi.

“Yritykset joutuvat kyllä todella haasteellisen tilanteen eteen”, hän myöntää.

Yrityksillä on tutkimuksen mukaan nyt aiempaa vähemmän kiinnostusta Kaakkois-Aasiaa ja Kiinaa kohtaan.

