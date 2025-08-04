Suomen yrittäjien touko-kesäkuussa tekemä tutkimus paljastaa, että tullien uhka ei ole vaikuttanut negatiivisesti suomalaisyritysten intoon päästä valtaville Yhdysvaltojen markkinoille.

EU ja Yhdysvallat ilmoittivat päässeensa kauppasopuun viime viikolla, vaikka sopimus vaikuttaa edelleen olevan jossain määrin epävarma. Sopimuksen mukaan Yhdysvallat perisi 15 prosentin tullin suurimmasta osasta tuontituotteista.

Tullien uhasta johtuva epävarmuus on vaikuttanut yrityksiin huhtikuusta lähtien.

Tutkimuksen mukaan pienet ja keskisuuret yritykset tähtäävät nyt pääosin EU:n ja Pohjoismaiden markkinoille. Yhdysvallat on kuitenkin edelleen kolmannella sijalla tulleista huolimatta.