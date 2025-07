Rida Abu Hadayedille kesä tuo uuden kerroksen kurjuutta päivittäiseen selviytymistaisteluun Israelin sodassa Gazassa.

Lämpötilojen ylittäessä 30 °C, päivä alkaa Hadayedin seitsemän lapsen itkulla, jotka hikoilevat pakolaisperheen ahtaassa nylon-teltassa. Ulkona kosteus on sietämätöntä.

Ainoa tapa, jolla 32-vuotias äiti voi tarjota lapsilleen helpotusta, on heiluttaa tarjottinta tai paperinpaloja heidän edessään – tai mitä tahansa, mitä hän löytää. Jos hänellä on vettä, hän kaataa sitä heidän päälleen, mutta vesi on yhä harvinaisempi resurssi.

”Ei ole sähköä. Ei ole mitään”, hän sanoo, hiki valuen hänen kasvoillaan. ”He eivät voi nukkua. He itkevät koko päivän, kunnes aurinko laskee.”

Gazan kuumuus on pahentanut alueen kahden miljoonan asukkaan vaikeuksia.

Vähentynyt veden saatavuus, vaurioituneet viemäriverkostot ja kutistuvat asuintilat uhkaavat aiheuttaa sairauksien leviämistä yhteisöissä, avustusjärjestöt ovat pitkään varoittaneet.

Polttava kesä osuu yhteen puhtaan veden puutteen kanssa, joka koskettaa suurinta osaa Gazan väestöstä, joista monet on pakotettu asumaan telttayhteisöihin Israelin toimien seurauksena.

Monet palestiinalaiset alueella joutuvat kävelemään pitkiä matkoja hakeakseen vettä ja säännöstelemään jokaista pisaraa, mikä rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan peseytyä ja viilentää itseään.

”Olemme vasta kesän alussa”, Hadayedin aviomies Yousef sanoo. ”Ja tilanteemme on epätoivoinen.”

Israel esti ruoan, polttoaineen, lääkkeiden ja kaikkien muiden tarvikkeiden pääsyn Gazaan lähes kolmeksi kuukaudeksi.

Polttoainetta, jota tarvitaan veden pumppaamiseen kaivoista tai suolanpoistolaitosten käyttöön, ei edelleenkään pääse alueelle.

Polttoainepulan vuoksi vain 40 prosenttia Gazan juomaveden tuotantolaitoksista toimii YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimiston tuoreen raportin mukaan.

Kaikki niistä ovat romahtamisen partaalla. Jopa 93 prosenttia kotitalouksista kärsii vesipulasta, raportti kesäkuulta totesi.

Hadayedin perhe joutui jättämään kotinsa, kun evakuointimääräykset pakottivat heidät lähtemään itäisestä Khan Younisista.

”Elämämme teltassa on kurjaa. Vietämme päivämme kaatamalla vettä heidän päälleen ja heidän iholleen”, Yousef Hadayed sanoi. ”Vesi itsessään on niukkaa. On erittäin vaikeaa saada tätä vettä.”

UNICEF:n tiedottaja totesi äskettäin, että jos polttoaineita ei päästetä alueelle, lapset kuolevat janoon.

”Minä ja lapseni vietämme päivämme hikoillen”, sanoi Reham Abu Hadayed, Rida Abu Hadayedin 30-vuotias sukulainen, joka myös joutui lähtemään itäisestä Khan Younisista. Hän on huolissaan neljän lapsensa terveydestä.

”Minulla ei ole tarpeeksi rahaa ostaa heille lääkkeitä”, hän sanoo.

Mohammed al-Awinille, 23, kuumuus ei ole pahinta. Pahinta ovat kärpäset ja hyttyset, jotka hyökkäävät hänen telttaansa erityisesti öisin.

Ilman kunnollisia viemäriverkostoja roskat kasaantuvat kaduille, houkutellen hyönteisiä ja sairauksia. Mädäntyvän jätteen haju leijuu ilmassa.

”Olemme hereillä koko yön, kuolemme hyttysten puremiin”, hän sanoi. ”Olemme maailman väsyneimpiä ihmisiä.”