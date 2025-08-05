Hemliga protokoll från högnivåmöten i Israel avslöjar att premiärminister Benjamin Netanyahu tidigare i år avvisade ett eldupphör och en gisslanöverenskommelse som högsta säkerhetstjänstemän ansåg kunde ha säkrat frigivningen av alla israeliska fångar i Gaza, rapporterade Channel 13.

Rapporten, baserad på utskrifter från mars 2025, visar att höga militär- och underrättelsechefer stödde ett tvåfasigt avtal som skulle ha avslutat striderna tillfälligt och säkrat återvändandet av de kvarvarande gisslan. Förslaget inkluderade en möjlighet att återuppta striderna efteråt – men Netanyahu motsatte sig det.

”Hela Israels ledarskap felbedömde att humanitärt tryck skulle tvinga Hamas att kapitulera,” rapporterade Channel 13.

Fem månader senare har Israels restriktioner på bistånd och fortsatta bombningar misslyckats med att förstöra Hamas, samtidigt som landets internationella anseende har skadats allvarligt, tillade rapporten.

Det första mötet som täcks i de läckta protokollen ägde rum den 1 mars, kort efter att Hamas återlämnade kropparna av fyra gisslan.

Stöd och motstånd

Israels ledare diskuterade om de skulle gå vidare till den andra fasen av eldupphörsavtalet – förhandlat av Egypten, Qatar och USA – vilket skulle ha krävt förhandlingar för att avsluta kriget och frigöra de återstående fångarna.

Enligt rapporten sa generalmajor Nitzan Alon, som leder Israels gisslanfrågor, till mötesdeltagarna: ”Den enda möjligheten att frigöra fångarna är att diskutera villkoren för fas två.”

Tidigare Shin Bet-chefen Ronen Bar höll med: ”Mitt föredragna alternativ är att gå vidare med fas två. Vi kan enkelt återgå till kriget. Låt oss få hem alla först, sedan återuppta striden.”

Strategiska affärsministern Ron Dermer, som leder Israels förhandlingsteam, svarade: ”Vi är inte beredda att avsluta kriget medan Hamas fortfarande är vid makten.”

Protokollen visar att den politiska ledningen, ledd av Netanyahu, slutligen avvisade underrättelsetjänstemännens råd.

Den 18 mars, efter att Hamas hade följt den första fasen av avtalet, övergav Netanyahu processen och återupptog striderna.

Enligt människorättsgrupper och medier hålls minst 50 gisslan fortfarande i Gaza, inklusive 20 som tros vara vid liv.