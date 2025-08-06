På Bostons Logan International Airport utspelade sig en rörande scen när tre flickor från Gaza anlände till amerikansk mark. De möttes av applåder, viftande palestinska flaggor och jublande volontärer.
Flickorna är en del av en större evakueringsinsats ledd av HEAL Palestine, en ideell organisation baserad i Ohio som erbjuder akut och långsiktigt stöd till palestinska barn och deras familjer.
Bland de anlända fanns 14-åriga Rahaf Al-Dalou, som drabbades av svåra brännskador och splitter från en israelisk flygattack som dödade hennes mamma och tre syskon, enligt den sponsrande organisationen.
På flygplatsen i Boston återförenades Rahaf med sin faster, El-Khalili, vars närvaro gav ett sällsynt ögonblick av trygghet efter en svår resa.
“Rahaf är en del av mig och hon är en del av Gaza,” sade El-Khalili på arabiska.
“Det är så, så svårt för mig,” tillade hon om återföreningen. “För då minns jag min [avlidna] syster, hennes [avlidna] barn, och sedan tänker jag på mina egna barn.”
El-Khalili har bott i USA i över ett år och följer sin kusin Adam, som får medicinsk vård i Dallas efter en benamputation.
Hon har fortfarande starka band till släktingar i Gaza, inklusive sju döttrar, som hon beskriver som rädda och hungriga. “De är rädda och hungriga,” sade hon. “Senast jag såg dem [via telefon] såg de så magra ut på grund av bristen på mat. Det är svårt för mig att äta när jag vet det.”
De två andra flickorna, båda 12 år gamla, står inför allvarliga hälsoproblem. Seba Abuabeda är dubbelamputerad och kommer att fortsätta sin vård i Seattle. Rahaf Abuawwad kämpar med kroniska medicinska tillstånd som förvärrats av Gazas kollapsande sjukvårdssystem och är på väg till Columbus, Ohio.
Denna grupp ansluter sig till 11 palestinska barn som denna vecka förts till USA av HEAL Palestine, med totalt 62 barn som hittills fått tillgång till amerikanska medicinska anläggningar. De flesta lider av amputationer eller svåra brännskador. Många kommer att bo hos värdfamiljer eller på sjukhusboenden under behandlingen.
Mörkt bortom all föreställning
Nora Khalil, volontär för organisationen, lyfte fram undernäring som en av de största utmaningarna för barn i Gaza.
Hon betonade situationens allvar och sade: “Förhållandena de lever under nu är mer skrämmande än vad vi ser på film.” Khalil tillade att barnen skulle få omedelbar medicinsk vård för att behandla sina skador och sin undernäring, följt av fortsatt vård för att stödja deras återhämtning.
Martha Miller, sjuksköterska i Boston och medlem i Doctors Against Genocide, var också bland dem som samlades på flygplatsen för att välkomna barnen. Hon sade att hennes närvaro drevs av en önskan att stödja familjer som anländer från Gaza.
“Att erbjuda ett välkomnande till någon som gått igenom så mycket,” sade Miller och tillade, “Jag är mycket upprörd över vad vår regering och vårt land gör i Palestina, så detta är ett sätt att göra något positivt.”
Israels blockad förvärrar hungersnöden
Efter Israels beslut att avsluta sitt eldupphörsavtal med den palestinska motståndsgruppen Hamas i mars, införde landet en total blockad av mat och nödvändiga förnödenheter till Gaza, vilket utlöste omfattande fördömanden från det internationella samfundet.
Det palestinska hälsoministeriet rapporterade den 1 augusti att ytterligare sju palestinier i Gaza svultit ihjäl, vilket ökade det totala antalet dödsfall på grund av israelisk framkallad svält sedan oktober 2023 till 169, inklusive 93 barn.
Världslivsmedelsprogrammet (WFP) uppskattar att en av fyra palestinier i Gaza lever under svältliknande förhållanden, med 100 000 kvinnor och barn som lider av akut undernäring.
Israels folkmord i Gaza, som började i oktober 2023, har dödat nästan 61 000 palestinier, enligt Gazas hälsoministerium, varav de flesta är kvinnor och barn.
Experter hävdar dock att det faktiska dödstalet är betydligt högre än de officiella rapporterna och uppskattar att det kan vara så högt som 200 000.