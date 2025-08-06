På Bostons Logan International Airport utspelade sig en rörande scen när tre flickor från Gaza anlände till amerikansk mark. De möttes av applåder, viftande palestinska flaggor och jublande volontärer.

Flickorna är en del av en större evakueringsinsats ledd av HEAL Palestine, en ideell organisation baserad i Ohio som erbjuder akut och långsiktigt stöd till palestinska barn och deras familjer.

Bland de anlända fanns 14-åriga Rahaf Al-Dalou, som drabbades av svåra brännskador och splitter från en israelisk flygattack som dödade hennes mamma och tre syskon, enligt den sponsrande organisationen.

På flygplatsen i Boston återförenades Rahaf med sin faster, El-Khalili, vars närvaro gav ett sällsynt ögonblick av trygghet efter en svår resa.

“Rahaf är en del av mig och hon är en del av Gaza,” sade El-Khalili på arabiska.

“Det är så, så svårt för mig,” tillade hon om återföreningen. “För då minns jag min [avlidna] syster, hennes [avlidna] barn, och sedan tänker jag på mina egna barn.”

El-Khalili har bott i USA i över ett år och följer sin kusin Adam, som får medicinsk vård i Dallas efter en benamputation.

Hon har fortfarande starka band till släktingar i Gaza, inklusive sju döttrar, som hon beskriver som rädda och hungriga. “De är rädda och hungriga,” sade hon. “Senast jag såg dem [via telefon] såg de så magra ut på grund av bristen på mat. Det är svårt för mig att äta när jag vet det.”

De två andra flickorna, båda 12 år gamla, står inför allvarliga hälsoproblem. Seba Abuabeda är dubbelamputerad och kommer att fortsätta sin vård i Seattle. Rahaf Abuawwad kämpar med kroniska medicinska tillstånd som förvärrats av Gazas kollapsande sjukvårdssystem och är på väg till Columbus, Ohio.

Denna grupp ansluter sig till 11 palestinska barn som denna vecka förts till USA av HEAL Palestine, med totalt 62 barn som hittills fått tillgång till amerikanska medicinska anläggningar. De flesta lider av amputationer eller svåra brännskador. Många kommer att bo hos värdfamiljer eller på sjukhusboenden under behandlingen.

Mörkt bortom all föreställning