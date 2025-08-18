En tydlig konflikt har uppstått inom den svenska regeringen efter beskedet om att Sverige vill att EU ska frysa handelsavtalet med Israel.

Beslutet om frysningen vann stöd från Socialdemokraterna i förberedelserna, men har lett till kritik från flera ledande politiker inom Kristdemokraterna.

Energi- och näringsminister Ebba Busch som också är vice premiärminister, som även är partiledare för KD, avfärdar regeringens ensidiga linje och vill se tydligare bevis för Israels ansvar i att blockera humanitär hjälp till Gaza. Enligt Busch är det avgörande att det före väljarna tydliggörs vem som hindrar hjälpsändningar – annars saknas legitimitet för att frysa avtalet. Hon har dock framkallat mycket kritik och upprördhet på sociala medier över hennes kommentar “Israel gör världen en tjänst”.