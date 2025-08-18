En tydlig konflikt har uppstått inom den svenska regeringen efter beskedet om att Sverige vill att EU ska frysa handelsavtalet med Israel.
Beslutet om frysningen vann stöd från Socialdemokraterna i förberedelserna, men har lett till kritik från flera ledande politiker inom Kristdemokraterna.
Energi- och näringsminister Ebba Busch som också är vice premiärminister, som även är partiledare för KD, avfärdar regeringens ensidiga linje och vill se tydligare bevis för Israels ansvar i att blockera humanitär hjälp till Gaza. Enligt Busch är det avgörande att det före väljarna tydliggörs vem som hindrar hjälpsändningar – annars saknas legitimitet för att frysa avtalet. Hon har dock framkallat mycket kritik och upprördhet på sociala medier över hennes kommentar “Israel gör världen en tjänst”.
Från Utrikesminister Maria Malmer Stenergård (KD) hålls en mer nyanserad linje: hon säger till Radio Sweden att Sverige har lyckats sätta press på Israel i humanitära samtal. Men eftersom Israel inte levererade i linje med överenskommelserna, behövs enligt henne att ytterligare steg tas