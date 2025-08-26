Bolaget pausade sina börsplaner i april efter att USA:s president Donald Trumps omfattande tullar skakade de globala marknaderna. Redan 2021 övervägde Klarna en börsnotering men valde då att avstå.

Aktierna i erbjudandet kan prissättas mellan 34 och 36 dollar redan denna vecka, uppger källorna.

Det skulle innebära ett kraftigt fall jämfört med den värdering nära 50 miljarder dollar som Klarna siktade på 2021, och även en nedgång från drygt 15 miljarder tidigare i år.

En av källorna uppgav att Klarna hoppas ta in nära 1 miljard dollar från börsnoteringen.

Klarna avböjde att kommentera.