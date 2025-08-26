Bolaget pausade sina börsplaner i april efter att USA:s president Donald Trumps omfattande tullar skakade de globala marknaderna. Redan 2021 övervägde Klarna en börsnotering men valde då att avstå.
Aktierna i erbjudandet kan prissättas mellan 34 och 36 dollar redan denna vecka, uppger källorna.
Det skulle innebära ett kraftigt fall jämfört med den värdering nära 50 miljarder dollar som Klarna siktade på 2021, och även en nedgång från drygt 15 miljarder tidigare i år.
En av källorna uppgav att Klarna hoppas ta in nära 1 miljard dollar från börsnoteringen.
Klarna avböjde att kommentera.
Denna sommars förbättringar på aktiemarknaden och starka börsdebuter från nya bolag har åter väckt intresset för amerikanska börsintroduktioner.
Designmjukvarubolaget Figma och stablecoin-jätten Circle är bland de företag som nyligen noterats, där aktierna nått toppnivåer på 333 % respektive 864 % över sina introduktionspriser under de första dagarna efter börsdebuten.
De 20 största amerikanska börsintroduktionerna i år hade i snitt en kursuppgång på 36 % första dagen, enligt en Reuters-beräkning baserad på data från LSEG.
Klarna, som förändrade e-handeln med sin modell för kortfristig finansiering, meddelade tidigare i augusti att intäkterna under andra kvartalet ökade med 20 % jämfört med samma period föregående år, till 823 miljoner dollar, på jämförbar basis. Det justerade rörelseresultatet steg samtidigt med 1 miljon till 29 miljoner dollar.
Antalet aktiva kunder ökade med 31 % på årsbasis till 111 miljoner.