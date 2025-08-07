för 11 timmar sedan
41-åringen, en tidigare landslagskapten, är bland hundratals palestinska idrottare och ungdomsoffer sedan kriget mot Gaza började för över 22 månader sedan.
Obeid började sin karriär på Shabab Al-Shati och spelade för Al-Amari Club på den ockuperade Västbanken. Han gjorde mål internationellt mot Jemen 2010 och representerade Palestina som lagets kapten i stora regionala och VM-kvalmatcher.