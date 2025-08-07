KRIGET I GAZA
1 min läsning
Israel dödar Palestinas Pele
Den tidigare palestinske fotbollsspelaren Suleiman Obeid, känd som "Palestinas Pelé", dödades onsdagen den 6 augusti av israeliska styrkor i Gaza stad medan han väntade på humanitärt bistånd, rapporterar medicinska källor.
Israel dödar Palestinas Pele
ISRAEL DÖDAR PALESTINAS PELE / TRTSVENSKA
för 11 timmar sedan

41-åringen, en tidigare landslagskapten, är bland hundratals palestinska idrottare och ungdomsoffer sedan kriget mot Gaza började för över 22 månader sedan.

Rekommenderad

Obeid började sin karriär på Shabab Al-Shati och spelade för Al-Amari Club på den ockuperade Västbanken. Han gjorde mål internationellt mot Jemen 2010 och representerade Palestina som lagets kapten i stora regionala och VM-kvalmatcher.

Utforska
Vad innebär egentligen Natos 5 procents utgiftsavtal?
Storbritannien ska förvärva kärnvapenfähiga F-35A-jaktplan i en stor förändring av NATO:s militära hållning
Zohran Mamdani på tröskeln till historisk seger i New Yorks demokratiska primärval för borgmästare när Cuomo erkänner sig besegrad
En amerikansk lagstiftare säger att JFK mördades på grund av hans motstånd mot Israels kärnvapenprogram
Turkiets försvarsindustri bör knytas närmare Europa och allierade: Nato-chefen
Israel hotar Iran med 'intensiva attacker' efter att ha påstått en vapenvileöverträdelse som Tehran förnekar
Över 40 personer, inklusive barn, dödades i attack mot sjukhus i Sudan: WHO
Thailand blockerar övergångar med Kambodja på grund av gränstvist, vilket lämnar många strandade
Brutal värmebölja drabbar USA:s östra och mellersta delar, hälsovarningar utfärdas när temperaturerna stiger
Trump tillkännager vapenvila mellan Israel och Iran
IAEA varnar att kärnvapenspridningsregimet "står på spel" mitt i konflikten mellan Iran och Israel
Turkiets president fördömer "avskyvärd" kyrkoattack i Damaskus och lovar solidaritet med Syrien
USA varnar för iransk vedergällning när Trump höjer "regimskifte"
Oljepriserna stiger efter att Teheran överväger att stänga Hormuzsträngen
Armeniens premiärminister redo för "historiskt" besök i Turkiet
Ta en titt på TRT Global. Dela din feedback!
Contact us