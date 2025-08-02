ترکیہ
3 منٹ پڑھنے
ترکیہ نے یونانی سمندری پارکوں کے جواب میں اپنے محفوظ سمندری زونز کو وسعت دے دی
یونان کی جانب سے آئونین اور ایجیئن سمندروں میں دو سمندری پارکوں کی اعلان کے بعد، ترکی نے سمندری زونز میں یکطرفہ اقدامات کے خلاف اپنے موقف کو مضبوط کر دیا ہے۔
ترکیہ نے یونانی سمندری پارکوں کے جواب میں اپنے محفوظ سمندری زونز کو وسعت دے دی
A Turkish coast guard ship patrols in the Aegean Sea. / Reuters
2 اگست 2025

ترکیہ نے یونان کی جانب سے ایونی اور ایجین سمندروں میں دو نئے سمندری پارکس کے اعلان کے جواب میں اپنی محفوظ سمندری حدود کو وسعت دی ہے۔

انقرہ نے باضابطہ طور پر دو نئے سمندری محفوظ علاقے قائم کرنے کا اعلان کیا ہے:  جن مین سے ایک شمالی ایجین  میں جزیرہ گوکچے ساحل کے قریب اور دوسرا بحیرہ روم میں فینیکے کے ساحل کے قریب ہو گا۔

یہ علاقے ترکیہ کے قومی سمندری منصوبہ بندی کے نقشے میں شامل کر دیے گئے ہیں، جو یونیسکو کے تحت بین الحکومتی سمندری کمیشن (IOC) کے ساتھ رجسٹرڈ ہے۔

ترک حکام کے مطابق، ان نئے مقرر کردہ علاقوں کا مقصد سمندری ماحول کی حفاظت کرنا ہے، جبکہ ماہی گیری اور سیاحت جیسی اقتصادی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کی اجازت دینا ہے۔

یہ اعلانات وزارت خارجہ کی جانب سے متعلقہ اداروں کے تعاون اور انقرہ یونیورسٹی کے قومی مرکز برائے سمندری قانون  کی مشاورت سے کیے گئے۔

مزید برآں، ترکیہ نے ایک سمندری منصوبہ بندی کوآرڈینیشن بورڈ بھی قائم کیا ہے جو سمندری سرگرمیوں کے ماحولیاتی اثرات کا جائزہ لے گا اور حکومتی اداروں کے درمیان ہم آہنگی کو بہتر بنائے گا، جس کی نگرانی وزارت خارجہ کرے گی۔

ترکیہ نے پہلے بھی یونان کے ایونی اور ایجین سمندروں میں دو نئے سمندری پارکس کے اعلان پر اعتراضات اٹھائے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ اقدام ایجین کے متنازعہ علاقوں میں اس کے حقوق کو متاثر کر سکتا ہے۔

recommended

اگرچہ سمندری پارکس عام طور پر سمندری ماحولیاتی نظام کی حفاظت کے لیے بنائے جاتے ہیں، انقرہ نے کہا کہ اس فیصلے کے ایجین میں کچھ جغرافیائی تشکیلوں، خاص طور پر چھوٹے جزیروں اور چٹانوں کی خودمختاری پر اثرات ہو سکتے ہیں، جو بین الاقوامی معاہدوں کے تحت یونان کو منتقل نہیں کیے گئے۔

21جولائی 2025 کو جاری کردہ ایک بیان میں، ترک وزارت خارجہ نے کہا کہ ایسے یکطرفہ اقدامات خطے میں ایک نیا حقائق قائم کرنے کی کوشش ہیں۔ وزارت نے اس سے قبل 9 اپریل 2024 کو جاری کردہ ایک بیان میں بھی اسی طرح کے خدشات کا اظہار کیا تھا۔

انقرہ کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کا کوئی قانونی اثر نہیں ہے اور یہ ایجین میں ترکیہ کے جائز حقوق اور مفادات کو متاثر نہیں کرتے۔

انقرہ نے کہا کہ اس کے اقدامات بین الاقوامی سمندری قانون کے مطابق ہیں اور نیم بند سمندروں جیسے ایجین کے انتظام میں علاقائی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔

ترکیہ نے یونان پر زور دیا کہ وہ دوستانہ تعلقات اور اچھے ہمسائیگی کے اصولوں پر مبنی ایتھنز ڈیکلریشن کے دائرے میں کام کرے، جس پر 7 دسمبر 2023 کو صدر رجب طیب اردوان اور وزیر اعظم کیریاکوس میتو تاکیس نے دستخط کیے تھے۔

 

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us