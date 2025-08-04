حماس کے ایک سینئر عہدیدار نے اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ غزہ میں اسرائیلی یرغمالیوں کو بھوکا مار کر ہلاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اتوار کے روز ایک بیان میں حماس کے پولیٹیکل بیورو کے رکن عزت الرشک نے کہا کہ نیتن یاہو اور نازی حکومت نے غزہ کی آبادی پر بھوک اور پیاس کی پالیسی مسلط کی ہے جس سے اب اسرائیلی قیدی بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ان کی حالت کی پوری ذمہ داری اسرائیلی حکومت پر ڈال دی۔
انہوں نے کہا کہ فلسطینی مزاحمتی فورسز اسرائیلی قیدیوں کے ساتھ مذہبی اور انسانی اصولوں کے مطابق برتاؤ کرتی ہیں اور ان کے ساتھ کھانا اور پانی بانٹتی ہیں جیسا کہ وہ وسیع تر فلسطینی آبادی کے ساتھ کرتے ہیں۔
انہوں نے یاد دلایا کہ ماضی میں قیدیوں کے تبادلے میں اسرائیلی قیدیوں کو اچھی جسمانی اور ذہنی صحت کے ساتھ رہا کیا گیا تھا ، لیکن انہوں نے دعوی کیا کہ اب وہ بھوک ، کمزوری اور وزن میں کمی کا شکار ہیں جو محصور غزہ کے رہائشیوں کی حالت زار کی عکاسی کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو کی جانب سے غزہ کے عوام پر ظلم و ستم نے قیدیوں کو بھی گھیر لیا ہے اور وہ ظالمانہ بھوک کے ذریعے انہیں نظم و ضبط میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
الرشک نے الزام عائد کیا کہ غزہ میں بھوک کی پالیسی یرغمالیوں کے مسئلے کو حل کرنے کی نیتن یاہو کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ جب نیتن یاہو یرغمالیوں کو تلاش نہیں کر سکے اور انہیں فضائی حملوں کے ذریعے ہلاک نہیں کر سکے تو اب وہ انہیں بھوکا رکھ کر اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
تل ابیب کے اندازوں کے مطابق غزہ میں اب بھی 50 اسرائیلی قید ہیں جن میں سے 20 کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ دریں اثنا، فلسطینی اور اسرائیلی حقوق کے گروپوں کے مطابق، اسرائیل نے 10،800 سے زیادہ فلسطینی قیدیوں کو قید کر رکھا ہے، جن میں سے بہت سے کو تشدد، بھوک اور طبی غفلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
بھوک اور نسل کشی
قبل ازیں فلسطینی وزارت صحت نے کہا تھا کہ محاصرے میں رکھے گئے علاقے میں مزید چھ فلسطینی بھوک سے ہلاک ہوئے جس کے بعد اکتوبر 2023 سے اب تک مرنے والوں کی تعداد 175 ہوگئی ہے جن میں 93 بچے بھی شامل ہیں۔
اسرائیل نے محاصرے میں رکھے گئے علاقے میں تقریبا 61 ہزار فلسطینیوں کو قتل کیا ہے جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔
فلسطین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وفا کے مطابق تقریبا 11 ہزار فلسطینیوں کے تباہ شدہ گھروں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔
تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی اصل تعداد غزہ کے حکام کی رپورٹ سے کہیں زیادہ ہے اور اندازے کے مطابق یہ تعداد دو لاکھ کے لگ بھگ ہو سکتی ہے۔
نسل کشی کے دوران ، اسرائیل نے ناکہ بندی والے زیادہ تر انکلیو کو کھنڈرات میں تبدیل کردیا ہے ، اور عملی طور پر اس کی تمام آبادی کو بے گھر کردیا ہے۔
گذشتہ نومبر میں بین الاقوامی فوجداری عدالت نے غزہ میں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم پر نیتن یاہو اور ان کے سابق وزیر دفاع یواو گیلنٹ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔
اسرائیل کو انکلیو کے خلاف جنگ پر عالمی عدالت انصاف میں نسل کشی کے مقدمے کا بھی سامنا ہے۔