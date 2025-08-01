غّزہ جنگ
2 منٹ پڑھنے
اسرائیل کی غزہ میں فاقہ کشی پالیسی سے مزید ایک فلسطینی بچہ جان بحق
غزہ میں دو سال کا بچہ اسرائیل کی فوجی آپریشن اور بلاک ایڈ کے درمیان بھوک سے ہلاک ہو گیا، جس سے شہریوں کے لیے کھانے اور دوا تک پہنچنا مشکل ہو گیا ہے۔
اسرائیل کی غزہ میں فاقہ کشی پالیسی سے مزید ایک فلسطینی بچہ جان بحق
Children in Gaza are starving while Israel tightens its blockade. / Reuters
1 اگست 2025

غغزہ میں اسرائیل کی ناکہ بندی اور فوجی حملوں کے باعث انسانی بحران مزید گہرا ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں شدید غذائی قلت کا شکار ایک دو سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا۔

، ڈاکٹروں نے بتایا  ہے کہ احمد سمیر عبدالعال خان یونس کے ناصر اسپتال میں انتقال کر گیا۔

بچے کا وزن موت کے وقت صرف 17.6 پاؤنتھا، جو اس کی عمر کے لیے  موزوں 26 پاؤنڈ کی سطح سے سے بہت کم تھا۔

احمد اور اس کا خاندان رفح سے  راہ فرار اختیار کر کے خان یونس کے مغرب میں واقع علاقے المواسی میں ایک عارضی خیمے میں پناہ لینے پر مجبور ہوا، جہاں اسرائیلی پابندیوں کی وجہ سے خوراک، دودھ اور بنیادی ضروریات تک رسائی تقریباً ناممکن ہو چکی ہے۔

اس کی موت غزہ میں بڑھتی ہوئی قحط کی شدت کو اجاگر کرتی ہے، جہاں اسرائیل کی عائد کردہ ناکہ بندی نے پانچ ماہ سے زائد عرصے سے سرحدی راستے بند کر رکھے ہیں، جس کے نتیجے میں ضروری خوراک، ادویات اور بچوں کے فارمولے کی فراہمی رک گئی ہے۔

غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل کی نسل کش جنگ کے آغاز سے اب تک کم از کم 160 فلسطینی، جن میں 91 بچے شامل ہیں، بھوک اور غذائی قلت کے باعث جاں بحق ہو چکے ہیں،

recommended

غزہ میں نسل کشی

اقوام متحدہ کے عالمی خوراک پروگرام نے منگل کو خبردار کیا کہ غزہ میں ہر تین میں سے ایک شخص کئی دنوں سے بھوکا ہے، اور اس صورتحال کو "بدترین ممکنہ قحط" قرار دیا۔

غزہ پر اسرائیل کی نسل کش جنگ میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 60,200 سے تجاوز کر چکی ہے، مسلسل بمباری نے اس علاقے کونیست و نابود  کر دیا ہے اور خوراک کی قلت پیدا کر دی ہے۔

پیر کے روز اسرائیلی حقوق تنظیموں بی تسلیم اور فزیشنز فار ہیومن رائٹس نے اسرائیل پر غزہ میں نسل کشی کا الزام لگایا، اور فلسطینی معاشرے کی منظم تباہی اور علاقے کے صحت کے نظام کو جان بوجھ کر ختم کرنے کی نشاندہی کی۔

گزشتہ نومبر میں بین الاقوامی فوجداری عدالت نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور ان کے سابق وزیر دفاع یوآو گیلنٹ کے خلاف غزہ میں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات میں وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔

اسرائیل کو غزہ پر اپنی جنگ کے لیے بین الاقوامی عدالت انصاف میں نسل کشی کے مقدمے کا بھی سامنا ہے۔

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us