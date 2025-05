سیاست 6 منٹ پڑھنے ٹرمپ کی طرف سے اسمتھسونین میوزیمز سے 'امریکا مخالف آئیڈیالوجی' کے پھیلاو کا سد باب ٹرمپ کی طرف سے اسمتھسونین میوزیمز سے 'امریکا مخالف آئیڈیالوجی' کے پھیلاو کا سد باب سمتھسونین کی جائیدادوں، جن میں 21 عجائب گھر، 21 لائبریریاں، 14 تحقیقاتی اور تعلیمی مراکز، اور قومی چڑیا گھر شامل ہیں، سے ان کے نظریاتی اثرات کو حذف کرنے کی کوشش سمتھسونین کی جائیدادوں، جن میں 21 عجائب گھر، 21 لائبریریاں، 14 تحقیقاتی اور تعلیمی مراکز، اور قومی چڑیا گھر شامل ہیں، سے ان کے نظریاتی اثرات کو حذف کرنے کی کوشش شیئر کریں

The Donald W. Reynolds Center for American Art and Portraiture, home of the National Portrait Gallery and the Smithsonian American Art Museum, is seen on Friday, March 28, 2025, in Washington [AP] / AP