دنیا 5 منٹ پڑھنے 6 اور 7 مئی کو بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک بڑی فضائی جھڑپ میں 100 سے زائد لڑاکا طیارے شامل تھے 6 اور 7 مئی کو بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک بڑی فضائی جھڑپ میں 100 سے زائد لڑاکا طیارے شامل تھے پاکستان نے انکشاف کیا ہے کہ اس نے اس شدید جھڑپ کے دوران چینی ساختہ PL-15 ایئر ٹو ایئر میزائل کا استعمال کیا۔ بھارتی فضائیہ نے ابھی تک اپنے نقصانات کی تصدیق یا تردید کے حوالے سے کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا۔ پاکستان نے انکشاف کیا ہے کہ اس نے اس شدید جھڑپ کے دوران چینی ساختہ PL-15 ایئر ٹو ایئر میزائل کا استعمال کیا۔ بھارتی فضائیہ نے ابھی تک اپنے نقصانات کی تصدیق یا تردید کے حوالے سے کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا۔ شیئر کریں

A third generation of Pakistan Air Force JF-17 Thunders have been enhanced to outfox Indian air defences. / Reuters