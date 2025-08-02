غّزہ جنگ
2 منٹ پڑھنے
اسرائیل کی غزہ کے باشندوں کو جارحانہ کاروائیوں سے بے دخل کرنے کی کاروائیاں ناقابل قبول ہیں، فیدان
اسرائیل جنگ بندی کے مذاکرات کو طول دے کر اور لوگوں کو بے گھر کرنے پر مجبور کر کے غزہ کے عوام کی مزاحمت کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔
اسرائیل کی غزہ کے باشندوں کو جارحانہ کاروائیوں سے بے دخل کرنے کی کاروائیاں ناقابل قبول ہیں، فیدان
Israel’s moves to expel Gazans, annex West Bank unacceptable: Turkish foreign minister / AA
2 اگست 2025

ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان نے حماس کی شوریٰ کونسل کے سربراہ محمد اسماعیل درویش کو بتایا کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں فلسطینیوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کرنے اور مقبوضہ مغربی کنارے کو ضم کرنے کے اقدامات ناقابل قبول ہیں۔

ترک وزارت خارجہ کے ذرائع کے مطابق، فیدان نے جمعہ کے روز استنبول میں محمد اسماعیل درویش کی قیادت میں حماس کے وفد سے ملاقات کی۔

حماس کے وفد نے اس بات پر زور دیا کہ غزہ میں انسانی امداد کی جو مقدار فراہم کی جا رہی ہے وہ ضروریات کے لحاظ سے انتہائی  کم ہے اور انہوں نے جنگ بندی کے مذاکرات میں اسرائیل کے سخت رویے پر تنقید کی۔

فدان نے کہا کہ اسرائیل غزہ کے عوام کو بھوکا رکھ کر نسل کشی کی پالیسی جاری رکھے ہوئے ہے اور یہ واضح ہے کہ اسرائیلی حکومت جنگ بندی کے حصول میں سنجیدہ نہیں۔

انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل جنگ بندی کے مذاکرات کو طول دے کر اور لوگوں کو بے گھر کرنے پر مجبور کر کے غزہ کے عوام کی مزاحمت کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔

recommended

فیدان نے مذاکرات کے تسلسل کے لیے ترکیہ کی حمایت پر زور دیا اور فلسطینیوں کے لیے بڑھتی ہوئی بین الاقوامی عوامی حمایت کا ذکر کیا۔

انہوں نے کہا کہ عوامی دباؤ کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں اور اسرائیل دن بدن تنہائی کا شکار ہو رہا ہے۔

فیدان نے یہ بھی یقین دلایا کہ ترکیہ فلسطینی دعوے کی حمایت مضبوط ترین انداز میں جاری رکھے گا۔

بین الاقوامی جنگ بندی کی اپیلوں کو مسترد کرتے ہوئے، اسرائیلی فوج نے 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جس میں 60,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اس جارحیت  نے علاقے کو تباہ کر دیا ہے اور خوراک کی قلت پیدا کر دی ہے۔

 

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us