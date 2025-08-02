ایک کولمبیائی جج نے سابق صدر الوارو یوریبے کو گواہوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور قانونی دھوکہ دہی کے جرم میں 12 سال کی نظر بندی کی سزا سنائی ہے۔ یہ کولمبیا کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ کسی سابق سربراہ مملکت کو مجرمانہ سزا دی گئی ہو۔
73 سالہ یوریبے کولمبیا کی سیاست میں اب بھی ایک بااثر شخصیت ہیں۔ وہ 2002 سے 2010 تک ملک کے صدر رہے اور انہوں نے منشیات کے کارٹلز اور بائیں بازو کے باغیوں کے خلاف سخت فوجی مہم کی قیادت کی، جسے اکثر امریکہ کی حمایت حاصل رہی۔
یوریبے کو گواہوں کے بیانات میں مداخلت کرنے اور انہیں اپنے مبینہ دائیں بازو کے نیم فوجی گروہوں سے تعلقات کے بارے میں گواہی تبدیل کرنے پر مجبور کرنے کا مجرم پایا گیا۔ یوریبے نے ان الزامات کی ہمیشہ تردید کی ہے۔
سزا سنائے جانے کے دوران یوریبے نے جج سینڈرا ہیریڈیا سے کہا، "آپ نے میرے ساتھ بدترین سلوک کیا ہے،" اور اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا عزم ظاہر کیا۔
سابق صدر نے جج کو بتایا کہ وہ گواہوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے جرم میں اپنی سزا اور 12 سال کی قید کے خلاف اپیل کریں گے۔
ایک مقبول شخصیت
سزا کے باوجود، یوریبے کولمبیا میں مقبول ہیں۔ وہ اب بھی قدامت پسند سیاست کو متاثر کرتے ہیں اور اپنی پارٹی میں ایک اہم شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ حالیہ ایک سروے میں انہیں ملک کی سب سے زیادہ پسند کی جانے والی سیاسی شخصیت قرار دیا گیا۔
عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ یوریبے نے نیم فوجی گروہوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے رابطہ کیا اور انہیں جھوٹ بولنے یا اپنے بیانات واپس لینے پر اکسایا، جو انہیں غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث کرتے تھے۔
استغاثہ نے کم از کم ایک سابق جنگجو کی گواہی پیش کی جس نے دعویٰ کیا کہ یوریبے نے اس کے بیان کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔
یہ سزا 2018 میں شروع ہونے والی ایک طویل تحقیقات اور مئی 2024 میں شروع ہونے والے ایک ہائی پروفائل مقدمے کے بعد دی گئی۔ مقدمے کی کاروائی کے دوران 90 سے زیادہ گواہوں نے گواہی دی۔ سابق اٹارنی جنرلز نے اس کیس کو بند کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ صدر گستاوو پیترو کی طرف سے مقرر کردہ اٹارنی جنرل لوز کامارگو کے تحت دوبارہ کھولا گیا، جو یوریبے کے سخت سیاسی مخالف ہیں۔
یوریبے اور ان کے حامیوں کا دعویٰ ہے کہ الزامات سیاسی طور پر محرک ہیں۔
سیاسی انتقام
یوریبے کو مزید الزامات کا سامنا ہے۔ انہوں نے 1997 میں انٹیوکیا کے گورنر کے طور پر اپنے دور میں کسانوں کے ایک نیم فوجی قتل عام کی ابتدائی تحقیقات میں گواہی دی ہے، اور ان کے خلاف ان کی صدارت کے دوران ہزاروں ماورائے عدالت قتلوں میں مبینہ کردار پر ارجنٹینا میں ایک انسانی حقوق کی شکایت درج کی گئی ہے — جن الزامات کی وہ تردید کرتے ہیں۔
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے یوریبے کے خلاف مقدمے کی مذمت کرتے ہوئے اسے "کولمبیا کی عدلیہ کو انتہا پسند ججوں کے ذریعے آلہ کار بنانے" کا عمل قرار دیا۔