ثقافت 7 منٹ پڑھنے انقرہ میں یوم پاکستان کی پُر وقار تقریب میں پاک۔ترک دیرینہ دوستی کی گونج انقرہ میں پاکستانی سفارتخانے نے 85 ویں قومی دن کے حوالے سے شاندار استقبالیہ کا انعقاد کیا، جس میں ترک اور پاکستانی حکام کی جانب سے ترک آزادی جنگ کے دوران اتحاد اور مستقبل کی اتحادی امکانات پر جذباتی تقریریں کی گئیں۔

Speaker of the Turkish Grand National Assembly Numan Kurtulmuş (4th left) attends a reception held at the embassy building on the occasion of Pakistan National Day. / AA