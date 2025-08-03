شام کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ حفاظتی قوتوں نے بشار الاسد کی حکومت کے خلاف بغاوت کے دوران "جنگی جرائم" کے الزام میں نبیل دریسی کو گرفتار کیا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ صوبہ لاتاکیا کے شمالی دیہی علاقوں میں داخلی سلامتی کے محکمے نے مجرم نبیل دریسی کو شامی انقلاب کے دوران متعدد جنگی جرائم میں ملوث ہونے اور باغی علاقوں کے خلاف ناکارہ حکومت کی مہمات میں حصہ لینے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ دریسی کو شہریوں کے خلاف سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث کیا گیا تھا، جس میں شہدا کی لاشوں کو مسخ کرنا بھی شامل تھا۔ ان کے خلاف ضروری قانونی کارروائی کے لیے انہیں مجاز عدلیہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
تقریبا 25 سال تک شام کے حکمران رہنے والے اسد دسمبر میں فرار ہو کر روس چلے گئے تھے جس کے بعد بعث پارٹی کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا جو 1963 سے برسراقتدار تھی۔
جنوری میں صدر احمد الشراء کی سربراہی میں ایک نئی انتظامیہ تشکیل دی گئی تھی۔