چین بمقابلہ امریکہ: حالیہ ٹیرف دوڑ میں کس کا پلہ بھاری ہے محصولات دونوں اطراف کے بازار کو متاثر کر رہے ہیں۔ اور امریکی صارفین کسی بھی صورت میں نقصان اٹھائیں گے، ماہرین

China has raised tariffs on US imports to 125%, warning it could choke off American access to its market, hours after the White House clarified its own tariffs on China now total 145%. / Reuters Archive