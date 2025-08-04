پاکستان
1 منٹ پڑھنے
پاکستان میں تباہ کن موسمی بارشوں کا قہر، ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ
ملک  کے ادارہ برائے انسداد قدرتی آفات نے کہا ہے کہ مون سون سیزن کے دوران پاکستان بھر میں بارشوں سے متعلق واقعات میں اب تک 299 افراد میں سے کم از کم 140 بچے ہلاک ہو چکے ہیں
پاکستان میں تباہ کن موسمی بارشوں کا قہر، ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ
/ AP
4 اگست 2025

ملک  کے ادارہ برائے انسداد قدرتی آفات نے کہا ہے کہ مون سون سیزن کے دوران پاکستان بھر میں بارشوں سے متعلق واقعات میں اب تک 299 افراد میں سے کم از کم 140 بچے ہلاک ہو چکے ہیں۔

ادارے کے مطابق 26 جون سے شروع ہونے والی شدید بارشوں کے نتیجے میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات میں 700 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔

مجموعی اموات میں سے تقریبا نصف کا تعلق مشرقی صوبہ پنجاب سے ہے اس کے بعد شمال مغربی خیبر پختونخوا ہ کا نمبر آتا ہے۔

 715 زخمیوں میں سے 239 بچے، 204 خواتین اور 272 مرد تھے۔

recommended

محکمہ موسمیات نے پیر سے پنجاب، کے پی اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی کی ہے، جس کے بعد امدادی اداروں کو ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔

مون سون کی بارشیں اکثر پاکستان سمیت جنوبی ایشیا میں تباہی کا باعث بنتی ہیں تاہم، آب و ہوا کے بحران کی وجہ سے حالیہ  سالوں  میں ان  میں غیر معمولی طور پر شدت میں اضافہ ہوا ہے.

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us