تجزیات 3 منٹ پڑھنے لبنان کا جنوب اسرائیل کی تباہی کے ملبے سے اُبھر آتا ہے لبنان کا جنوب اسرائیل کی تباہی کے ملبے سے اُبھر آتا ہے اسرائیل نے 8 اکتوبر 2023 کو جنوبی لبنان پر بمباری شروع کی، جب حزب اللہ کے جنگجوؤں نے غزہ اور فلسطینی گروپ حماس کے ساتھ یکجہتی میں حملے کیے۔ اسرائیل نے 8 اکتوبر 2023 کو جنوبی لبنان پر بمباری شروع کی، جب حزب اللہ کے جنگجوؤں نے غزہ اور فلسطینی گروپ حماس کے ساتھ یکجہتی میں حملے کیے۔ پلے آرٹیکل Your browser does not support the audio element. شیئر کریں

Since October 2023, around 40,000 homes have been destroyed in southern Lebanon by Israeli airstrikes (Aina J. Khan). / Others