سیاست 5 منٹ پڑھنے غزہ کے لیے اسرائیل کا نیا کارپوریشن منصوبہ غزہ کے لیے اسرائیل کا نیا کارپوریشن منصوبہ خاکے میں غزہ پر مکمل قبضے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، جس سے فلسطینیوں کو محدود جنوبی زون میں دھکیل دیا جائے گا اور صرف کم از کم امداد کی اجازت دی جائے گی۔ خاکے میں غزہ پر مکمل قبضے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، جس سے فلسطینیوں کو محدود جنوبی زون میں دھکیل دیا جائے گا اور صرف کم از کم امداد کی اجازت دی جائے گی۔ شیئر کریں

Israeli authorities announced they are giving Hamas a ten-day window, coinciding with the end of US President Donald Trump’s ongoing visit to the region, before launching an offensive dubbed “with great force”. / AA