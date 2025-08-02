ئوچېرىك
2 مىنۇت ئوقۇش
مىنىستىر خاقان فىدان: ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەلىكلەرنى قوغلاپ چىقىرىش ئۇرۇنۇشىنى قوبۇل قىلغىلى بولمايدۇ
فىدان ىسرائىلىيەنىڭ غەززەدە پەلەستىنلىكلەرنى ئاچ قالدۇرۇش ئارقىلىق يۈرگۈزۈۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنىڭ نېتانياھۇنىڭ ئۇرۇش توختىتىش مەسىلىسىدىكى سەمىمىيەتسىزلىكىنى ئەكس ئەتتۈرىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
مىنىستىر خاقان فىدان: ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەلىكلەرنى قوغلاپ چىقىرىش ئۇرۇنۇشىنى قوبۇل قىلغىلى بولمايدۇ
/ AA
August 2, 2025

تاشقى ئىشلار مىنىستىرى خاقان فىدان ھاماس شۇرا كېڭىشىنىڭ رەئىسى مۇھەممەد ئىسمائىل دەرۋىشكە، ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەدىكى پەلەستىنلىكلەرنى ئۆز زېمىنىدىن قوغلاپ چىقىرىشقا ۋە ئىشغال ئاستىدىكى غەربىي قىرغاقنى بېسىۋېلىشقا قارىتىلغان قەدەملىرىنى قوبۇل قىلغىلى بولمايدىغانلىقىنى ئېيتتى.

تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى مەنبەلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، فىدان جۈمە كۈنى ئىستانبۇلدا دەرۋىش باشچىلىقىدىكى ھاماس ھەيئىتى بىلەن بىر يەرگە جەم بولغان.

ھاماس ھەيئىتى غەززەگە يەتكۈزۈلگەن ئىنسانپەرۋەرلىك ياردەم مىقدارىنىڭ ئېھتىياجدىن كۆپ تۆۋەن ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ، ئىسرائىلىيەنىڭ ئۇرۇش توختىتىش سۆھبەتلىرىدىكى مۇرسەسسەلەشمەز پوزىتسىيەسىنى تەنقىد قىلغان.

فىدان ئىسرائىلىيەنىڭ غەززە خەلقىنى ئاچلىققا دۇچار قىلىش ئارقىلىق ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى داۋاملاشتۇرۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ، بۇ پوزىتسىيەنىڭ نېتانياھۇ ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇرۇش توختىتىشنى ئىشقا ئاۇرۇش مەسىلىسىدە سەمىمىيەتسىز ئىكەنلىكىنى ئاشكارىلاپ بەرگەنلىكىنى ئېيتقان. ئۇ يەنە، ئىسرائىلىيەنىڭ ئۇرۇش توختىتىش سۆھبەتلىرىنىڭ ۋاقتىنى ئۇزارتىش ۋە مەجبۇرىي كۆچۈشنى تېڭىش ئارقىلىق غەززە خەلقىنىڭ قارشىلىق كۆرسىتىش ئىرادىسىنى سۇندۇرۇشنى مەقسەت قىلىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىگەن.

recommended

فىدان تۈركىيەنىڭ سۆھبەتنىڭ داۋاملىشىشىنى قوللايدىغانلىقىنى تەكرارلاپ، خەلقئارا جامائەتچىلىكنىڭ پەلەستىننى قوللاش ھەرىكىتىنىڭ بارغانسېرى كۈچىيىۋاتقانلىقىنى قەيت قىلغان. فىدان جامائەت پىكرى بېسىمىنىڭ تۈرتكىسىدە تېخىمۇ كۆپ دۆلەتلەرنىڭ پەلەستىن دۆلىتىنى ئېتىراپ قىلىۋاتقانلىقىنى، ئىسرائىلىيەنىڭ بولسا خەلقئارا سەھنىدە كۈندىن-كۈنگە تېخىمۇ يېتىم قېلىۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتكەن.

فىدان يەنە، تۈركىيەنىڭ پەلەستىن دەۋاسىنى ئەڭ كۈچلۈك شەكىلدە قوللاشنى داۋاملاشتۇرىدىغانلىقىنى يەنە بىر قېتىم تەكىتلىگەن.

خەلقئارالىق ئۇرۇش توختىتىش چاقىرىقلىرىنى رەت قىلغان ئىسرائىلىيە ئارمىيەسى، 2023-يىلى 7-ئۆكتەبىردىن بۇيان غەززەگە قاراتقان ۋەھشىيلەرچە ھۇجۇملىرىنى ئۈزلۈكسىز داۋاملاشتۇرماقتا. ھۇجۇملاردا كۆپىنچىسى ئاياللار ۋە بالىلاردىن تەشكىل تاپقان 60 مىڭدىن ئارتۇق پەلەستىنلىك قەتل قىلىندى. توختاۋسىز بومباردىمان غەززەنى خارابىلىككە ئايلاندۇرۇش بىلەن بىرگە، ئېغىر يېمەك-ئىچمەك كىرىزىسىنى كەلتۈرۈپ چىقاردى.

مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلار
ئىزدىنىڭ
تۈركىيە بىلەن ئەنگلىيە سۈرىيەگە قويۇلغان چەكلىمىلەرنى شەرتسىز بىكار قىلىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلدى
ياۋروپا ئىتتىپاقى بىريۇسسېلدا ھەممىلا يەردە جاسۇسلار نىڭ بارلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: لىۋاندىكى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىدىن خۇرسەنمىز
ترامپ ۋە مودى ھىندىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى كۆرمەسكە سالدى
غەززەنىڭ كۆزى: پلېستىيا ئەلئەققادنىڭ پەلەستىندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چۈشەندۈرۈش كۈرىشى
تۈركىيە تېلېۋىزىيە تىياتىرلىرى تۈركىيەنىڭ دۇنيادىكى تونۇشىنى ئۆزگەرتىۋاتىدۇ
ئوسمانلى ئىمپېرىيەسى دەۋرىدىكى رامىزان ۋە ھۇزۇر مۇنازىرىلىرى
ئوتتۇز كۈنلۈك غەلىبە: 1897-يىلدىكى ئوسمانلى -گىرېتسىيە ئۇرۇشى
تۈركىيە «تېخىمۇ ئادىل بىر دۇنيا» بەرپا قىلىش ئۈچۈن خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرى چاقىرماقتا
داتچادىكى ئوسمانلى دەۋرىگە ئائىت كېمە چۆكۈپ كېتىش ۋەقەسى
تارىخىي «رىگاتا» سۇ تەنتەربىيەسى بايرىمى نىگېرىيەنىڭ مەدەنىيەت مىراسىنى نامايان قىلدى
جەنۇبىي كورېيە پارلامېنت ئەزالىرى پىرېزىدېنتنىڭ جىددىي ھالەت جاكارلاش قارارىنى رەت قىلدى
گىرۇزىيە ئەڭ يۇقىرى سوت مەھكىمىسى پىرېزىدېنتنىڭ سايلام نەتىجىسىنى بىكار قىلىش تەلىپىنى رەت قىلدى
نېپال بىلەن خىتاي «بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى» تۈرى توغرىسىدا رامكا كېلىشىمى ئىمزالىدى
جەنۇبىي كورىيە ساقچى ئىدارىسى «توپىلاڭ» سەۋەبىدىن پىرېزىدېنتنى تەكشۈرۈشكە باشلىدى
TRT Global نى كۆرۈپ چىقىڭ. پىكىرلىرىڭىزنى ھەمبەھىرلەڭ!
Contact us