تاشقى ئىشلار مىنىستىرى خاقان فىدان ھاماس شۇرا كېڭىشىنىڭ رەئىسى مۇھەممەد ئىسمائىل دەرۋىشكە، ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەدىكى پەلەستىنلىكلەرنى ئۆز زېمىنىدىن قوغلاپ چىقىرىشقا ۋە ئىشغال ئاستىدىكى غەربىي قىرغاقنى بېسىۋېلىشقا قارىتىلغان قەدەملىرىنى قوبۇل قىلغىلى بولمايدىغانلىقىنى ئېيتتى.
تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى مەنبەلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، فىدان جۈمە كۈنى ئىستانبۇلدا دەرۋىش باشچىلىقىدىكى ھاماس ھەيئىتى بىلەن بىر يەرگە جەم بولغان.
ھاماس ھەيئىتى غەززەگە يەتكۈزۈلگەن ئىنسانپەرۋەرلىك ياردەم مىقدارىنىڭ ئېھتىياجدىن كۆپ تۆۋەن ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ، ئىسرائىلىيەنىڭ ئۇرۇش توختىتىش سۆھبەتلىرىدىكى مۇرسەسسەلەشمەز پوزىتسىيەسىنى تەنقىد قىلغان.
فىدان ئىسرائىلىيەنىڭ غەززە خەلقىنى ئاچلىققا دۇچار قىلىش ئارقىلىق ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى داۋاملاشتۇرۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ، بۇ پوزىتسىيەنىڭ نېتانياھۇ ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇرۇش توختىتىشنى ئىشقا ئاۇرۇش مەسىلىسىدە سەمىمىيەتسىز ئىكەنلىكىنى ئاشكارىلاپ بەرگەنلىكىنى ئېيتقان. ئۇ يەنە، ئىسرائىلىيەنىڭ ئۇرۇش توختىتىش سۆھبەتلىرىنىڭ ۋاقتىنى ئۇزارتىش ۋە مەجبۇرىي كۆچۈشنى تېڭىش ئارقىلىق غەززە خەلقىنىڭ قارشىلىق كۆرسىتىش ئىرادىسىنى سۇندۇرۇشنى مەقسەت قىلىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىگەن.
فىدان تۈركىيەنىڭ سۆھبەتنىڭ داۋاملىشىشىنى قوللايدىغانلىقىنى تەكرارلاپ، خەلقئارا جامائەتچىلىكنىڭ پەلەستىننى قوللاش ھەرىكىتىنىڭ بارغانسېرى كۈچىيىۋاتقانلىقىنى قەيت قىلغان. فىدان جامائەت پىكرى بېسىمىنىڭ تۈرتكىسىدە تېخىمۇ كۆپ دۆلەتلەرنىڭ پەلەستىن دۆلىتىنى ئېتىراپ قىلىۋاتقانلىقىنى، ئىسرائىلىيەنىڭ بولسا خەلقئارا سەھنىدە كۈندىن-كۈنگە تېخىمۇ يېتىم قېلىۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتكەن.
فىدان يەنە، تۈركىيەنىڭ پەلەستىن دەۋاسىنى ئەڭ كۈچلۈك شەكىلدە قوللاشنى داۋاملاشتۇرىدىغانلىقىنى يەنە بىر قېتىم تەكىتلىگەن.
خەلقئارالىق ئۇرۇش توختىتىش چاقىرىقلىرىنى رەت قىلغان ئىسرائىلىيە ئارمىيەسى، 2023-يىلى 7-ئۆكتەبىردىن بۇيان غەززەگە قاراتقان ۋەھشىيلەرچە ھۇجۇملىرىنى ئۈزلۈكسىز داۋاملاشتۇرماقتا. ھۇجۇملاردا كۆپىنچىسى ئاياللار ۋە بالىلاردىن تەشكىل تاپقان 60 مىڭدىن ئارتۇق پەلەستىنلىك قەتل قىلىندى. توختاۋسىز بومباردىمان غەززەنى خارابىلىككە ئايلاندۇرۇش بىلەن بىرگە، ئېغىر يېمەك-ئىچمەك كىرىزىسىنى كەلتۈرۈپ چىقاردى.