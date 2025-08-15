ئوچېرىك
2 مىنۇت ئوقۇش
غەززەدىكى قاتتىق ئىسسىق سەۋەبىدىن تېرە كېسەللىكلىرى كۆپىيىپ كەتتى
غەززەدىكى قاتتىق ئىسسىق ھاۋارايى سەۋەبىدىن تېرە كېسەللىكلىرىدە كۆرۈنەرلىك ئېشىش كۆرۈلدى.
/ AP
August 15, 2025

شىپا دوختۇرخانىسىنىڭ مۇدىرى ئىسرائىلىيەنىڭ ھۇجۇملىرى ۋە يېقىلغۇ كەمچىللىكى سەۋەبىدىن سەھىيە مۇلازىمىتىنىڭ ئاقساپ قېلىۋاتقانلىقىنى، بۇنىڭ نەتىجىسىدە ئىنسانىي تىراگېدىيەنىڭ كۈنسېرى يامانلىشىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى، ھەمدە تېخىمۇ ئېغىر سەھىيە خەۋپىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقانلىقىنى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى.

شىپا دوختۇرخانىسىنىڭ مۇدىرى مۇھەممەد ئەبۇ سىلمىييە پەيشەنبە كۈنى ئېلان قىلغان باياناتىدا، غەززەدە قاتتىق ئىسسىق ھاۋارايى سەۋەبىدىن تېرە كېسەللىكلىرىنىڭ كەڭ كۆلەمدە كۆپىيىۋاتقانلىقىنى ئېيتتى. ئەبۇ سىلمىييە يەرلىك تاراتقۇلارغا بەرگەن باياناتىدا، تېمپېراتۇرانىڭ ئۆرلەپ كېتىشى ۋە ئىچىملىك سۈيىنىڭ كەمچىللىكىنىڭ غەززەدىكى ھەر ياشتىكى كىشىلەرنى ئېغىر دەرىجىدە سەھىيە خەۋپىگە دۇچار قىلىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى.

ئەبۇ سىلمىييە يېقىلغۇ توشۇشنىڭ توختىتىلىشى سەۋەبىدىن دوختۇرخانىلارنىڭ ناھايىتى مۇھىم داۋالاش ئۈسكۈنىلىرىنى ئىشلىتىشتە قىيىنچىلىققا دۇچ كېلىۋاتقانلىقىنى، بۇنىڭ بىمارلار ۋە يارىدارلارنىڭ ھاياتىغا بىۋاسىتە تەھدىت ئېلىپ كېلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.

 يەنە بىر تەرەپتىن، سەھىيە خادىملىرى قىيىن شارائىتتا داۋاملىق مۇلازىمەت قىلماقتا.

ئەبۇ سىلمىييە دوختۇرخانىلارنىڭ ئەھۋالىنىڭ ئىنتايىن خەتەرلىك ئىكەنلىكىنى، ھايات قۇتقۇزۇش ئۈسكۈنىلىرىنى ئىشلىتەلمەسلىكنىڭ ئاپەت بىلەن ئاخىرلاشقانلىقىنى تەكىتلەش بىلەن بىر ۋاقىتتا، ئىسرائىلىيە ئارمىيەسىنىڭ ئۆي – ماكانلىرىدىن ئايرىلىپ قالغان كىشىلەر پاناھلىنىۋاتقان مەكتەپ، دوختۇرخانا ۋە چېدىرلارنى داۋاملىق ھۇجۇم نىشانى قىلىۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتتى. ئۇ، غەززەدىكى ئىنسانىي تىراگېدىيەنىڭ كۈنسېرى ئېغىرلىشىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.

ئىسرائىلىيە ئارمىيەسى خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ ئۇرۇش توختىتىش چاقىرىقلىرىنى رەت قىلىپ، 2023 – يىلى ئۆكتەبىردىن بۇيان غەززەدە ۋەھشىيلەرچە ئۇرۇشنى داۋاملاشتۇرماقتا. ئىسرائىلىيە بۇ جەرياندا 61 مىڭ 700 دىن ئارتۇق پەلەستىنلىكنى ئۆلتۈردى ۋە غەززەنىڭ سەھىيە سىستېمىسىنى ۋەيران قىلدى.

ئۆتكەن يىلى نويابىردا خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوت مەھكىمىسى ئىسرائىلىيە باش مىنىستىرى بېنيامىن نېتانياھۇ ۋە سابىق دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى يوئاۋ گاللانت ئۈستىدىن غەززەدە سادىر قىلغان ئۇرۇش جىنايەتلىرى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەر سەۋەبىدىن قولغا ئېلىش بۇيرۇقى چىقارغان ئىدى. ئىسرائىلىيە يەنە غەززەگە قاراتقان ئۇرۇشى سەۋەبىدىن خەلقئارا ئەدلىيە سوت مەھكىمىسى تەرىپىدىنمۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى سەدىر قىلىش بىلەن ئەيىبلەنمەكتە.

