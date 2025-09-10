سىياسەت
2 مىنۇت ئوقۇش
ياۋروپا ئىتتىپاقى 175.6 مىليارد ياۋرولۇق مۇداپىئە فوندى ئاجراتتى
ياۋروپا كومىتېتى مۇداپىئە تەييارلىقىنى كۈچەيتىش ئۈچۈن لايىھەلەنگەن «يېڭى ياۋروپا بىخەتەرلىك ھەرىكەت پىروگراممىسى» رامكىسىدا، پولشا 43.7 مىليارد ياۋرو بىلەن ئەڭ چوڭ ئۈلۈشكە ئېرىشتى، ئۇنىڭدىن قالسا رۇمېنىيە، فىرانسىيە، ۋېنگىرىيە ۋە ئىتالىيە ئېرىشتى.
ياۋروپا ئىتتىپاقى 175.6 مىليارد ياۋرولۇق مۇداپىئە فوندى ئاجراتتى
پولشا «يېڭى ياۋروپا بىخەتەرلىك ھەرىكەت پىروگراممىسى» نىڭ 43.7 مىليارد ياۋرولۇق مۇداپىئە فوندىغا ئېرىشتى. سۈرەت: ئانادولۇ ئاگېنتلىقى. / AA
September 10, 2025

ياۋروپا كومىتېتى مۇداپىئە تەييارلىقىنى كۈچەيتىش ئۈچۈن لايىھەلەنگەن «يېڭى ياۋروپا بىخەتەرلىك ھەرىكەت پىروگراممىسى»  (SAFE)رامكىسىدا، 150 مىليارد ياۋرو (175.6 مىليارد دوللار) مۇداپىئە فوندىنىڭ دەسلەپكى تەقسىماتىنى ئېلان قىلدى.

كومىتېتنىڭ مەلۇماتىغا قارىغاندا، فوند دەسلەپكى تەقسىملەش سىستېمىسى ئاساسىدا قوللاشنى  تەلەپ قىلغان 19 ئەزا دۆلەت ئارىسىدا تارقىتىلىدىكەن. ئاخىرقى سومما ھەر بىر دۆلەتنىڭ مۇداپىئە تۈرلىرى ۋە تەييارلىق سەۋىيەسىگە باغلىق بولىدىكەن.

بۇ بويىچە بولغاندا، پولشا 43.7 مىليارد ياۋرو بىلەن ئەڭ چوڭ ئۈلۈشكە ئېرىشىدىكەن. ئۇنىڭدىن قالسا رۇمېنىيە 16.68 مىليارد ياۋروغا، فىرانسىيە بىلەن ۋېنگىرىيە ھەر بىرى 16.21 مىليارد ياۋروغا، ئىتالىيە 14.9 مىليارد ياۋروغا، بېلگىيە 8.34 مىليارد ياۋروغا، لىتۋانىيە 6.37 مىليارد ياۋروغا، پورتۇگالىيە 5.84 مىليارد ياۋروغا ۋە لاتۋىيە 5.68 مىليارد ياۋروغا ئېرىشىدىكەن.

مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارTRT World - Washington to cut military aid for Europe: official

باشقا دۆلەتلەردىن ئېرىشكەن بۇلغارىيە 3.26 مىليارد ياۋروغا، ئېستونىيە 2.66 مىليارد ياۋروغا، سىلوۋاكىيە 2.31 مىليارد ياۋروغا، چېخىيە جۇمھۇرىيىتى 2.06 مىليارد ياۋروغا، كىرودىيە 1.7 مىليارد ياۋروغا، جەنۇبىي قىبرىس رۇم ھاكىمىيىتى 1.18 مىليارد ياۋروغا، ئىسپانىيە بىلەن فىنلاندىيە ھەر بىرى 1 مىليارد ياۋروغا، گرېتسىيە 787 مىليون ياۋروغا ۋە دانىيە 46.7 مىليون ياۋروغا ئېرىشىدىكەن.

تەۋسىيە

ياۋروپا ئىتتىپاقى رەھبەرلىرى ماي ئېيى (2025) دا قوبۇل قىلغان  «يېڭى ياۋروپا بىخەتەرلىك ھەرىكەت پىروگراممىسى»، مۇھىم مۇداپىئە ئەسلىھەلىرىنى سېتىۋېلىشنى تېزلەشتۈرۈش ئۈچۈن باھادا رىقابەت كۈچىگە ئىگە، ئۇزۇن مۇددەتلىك قەرز بىلەن تەمىنلەيدۇ.

«يېڭى ياۋروپا بىخەتەرلىك ھەرىكەت پىروگراممىسى» ياۋروپا كومىتېتىنىڭ «ياۋروپانى قايتا قوراللاندۇرۇش پىلانى/تەييارلىق 2030» نىڭ بىر قىسمى بولۇپ، 800 مىليارد ياۋرودىن ئارتۇق مۇداپىئە خىراجىتىنى سەپەرۋەر قىلىشنى مەقسەت قىلىدۇ.

گەرچە قەرز پەقەت ياۋروپا ئىتتىپاقى ئەزا دۆلەتلىرى ئۈچۈنلا بولسىمۇ، ئۇكرائىنا ۋە «EEA-EFTA» دۆلەتلىرىمۇ بۇ پىلان بويىچە ئورتاق سېتىۋېلىشقا قاتنىشىش سالاھىيىتىگە ئېرىشىدۇ.

مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارTRT World - US backing of Israel undermines EU leverage to stop Gaza war: Kallas
ئىزدىنىڭ
تۈركىيە بىلەن ئەنگلىيە سۈرىيەگە قويۇلغان چەكلىمىلەرنى شەرتسىز بىكار قىلىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلدى
ياۋروپا ئىتتىپاقى بىريۇسسېلدا ھەممىلا يەردە جاسۇسلار نىڭ بارلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: لىۋاندىكى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىدىن خۇرسەنمىز
ترامپ ۋە مودى ھىندىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى كۆرمەسكە سالدى
غەززەنىڭ كۆزى: پلېستىيا ئەلئەققادنىڭ پەلەستىندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چۈشەندۈرۈش كۈرىشى
تۈركىيە تېلېۋىزىيە تىياتىرلىرى تۈركىيەنىڭ دۇنيادىكى تونۇشىنى ئۆزگەرتىۋاتىدۇ
ئوسمانلى ئىمپېرىيەسى دەۋرىدىكى رامىزان ۋە ھۇزۇر مۇنازىرىلىرى
ئوتتۇز كۈنلۈك غەلىبە: 1897-يىلدىكى ئوسمانلى -گىرېتسىيە ئۇرۇشى
تۈركىيە «تېخىمۇ ئادىل بىر دۇنيا» بەرپا قىلىش ئۈچۈن خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرى چاقىرماقتا
داتچادىكى ئوسمانلى دەۋرىگە ئائىت كېمە چۆكۈپ كېتىش ۋەقەسى
تارىخىي «رىگاتا» سۇ تەنتەربىيەسى بايرىمى نىگېرىيەنىڭ مەدەنىيەت مىراسىنى نامايان قىلدى
جەنۇبىي كورېيە پارلامېنت ئەزالىرى پىرېزىدېنتنىڭ جىددىي ھالەت جاكارلاش قارارىنى رەت قىلدى
گىرۇزىيە ئەڭ يۇقىرى سوت مەھكىمىسى پىرېزىدېنتنىڭ سايلام نەتىجىسىنى بىكار قىلىش تەلىپىنى رەت قىلدى
نېپال بىلەن خىتاي «بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى» تۈرى توغرىسىدا رامكا كېلىشىمى ئىمزالىدى
جەنۇبىي كورىيە ساقچى ئىدارىسى «توپىلاڭ» سەۋەبىدىن پىرېزىدېنتنى تەكشۈرۈشكە باشلىدى
TRT Global نى كۆرۈپ چىقىڭ. پىكىرلىرىڭىزنى ھەمبەھىرلەڭ!
Contact us