پاكىستان مۇداپىئە مىنىستىرى ئىسرائىلىيەنىڭ قاتارغا قاراتقان ھۇجۇملىرىنى تەنقىد قىلىپ، مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنى «قارا نىيەت دۆلەت» ئىسرائىلىيەگە قارشى «ئىقتىسادىي كۈچى»نى ئىشلىتىشكە چاقىردى. تېل ئاۋىۋغا قاراتقان مۇلايىم پوزىتسىيەنىڭ خاتا سىياسەت ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
ئاسىف «X» سۇپىسىدا: «مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ ئىسرائىلىيەگە قارشى بىرلىشىدىغان ۋاقتى كەلدى. ئىسرائىلىيە قارا نىيەت بىر دۆلەتتۇر. ئۇلارنىڭ كۈنتەرتىپى مۇسۇلمان دۇنياسىنى ھەر تەرەپلىمە ئىگىلەش ۋە ئۇلار ئىگە بولغان ئىقتىسادىي كۈچنى تەسىرسىز قالدۇرۇشتىن ئىبارەت. ئىسرائىلىيەگە قارشى مۇلايىم بولۇش ئۇلارنى بىخەتەر تۇتىدۇ، دەپ ئويلىساق، بۇ ئېغىر خاتالىق» دەپ يازدى.
ئاسىف پاكىستاننىڭ يادرو قورالىغا ئىگە رەقىبى ھىندىستانغا قارشى قولغا كەلتۈرگەن يېقىنقى مۇۋەپپەقىيەتلىرىنى تەكىتلەپ، قەتئىي ئىرادىگە ئىگە ھۆكۈمىتى ۋە ھەربىي كۈچى بىلەن پاكىستاننىڭ ئۆزىدىن بەش ھەسسە چوڭ بىر دۆلەت بىلەن قانداق يۈزلەشكەنلىكىنى تىلغا ئالدى.
ئاسىف: «ئىقتىسادىي جەھەتتىن ئاجىز بىر دۆلەت بولغان پاكىستان، ئەلھەمدۇلىللاھ قەتئىي ئىرادىلىك بىر ھۆكۈمەت ۋە كەسپىي، باتۇر قوراللىق قىسىملىرى بىلەن ئۆزىدىن بەش ھەسسە چوڭ بولغان ھىندىستانغا تاقابىل تۇردى ۋە ئۇلارغا ساۋاق بەردى» دېدى.
ئۇ يەنە: «ھېچكىم سىزنىڭ بىخەتەرلىكىڭىزگە كاپالەتلىك قىلالمايدۇ. تاشقى ياردەم مۇھىم، ئەمما يېڭىلمەسلىك ئىچكى قىسىمدىن كېلىدۇ» دېگەنلەرنى سۆزلىرىگە ئىلاۋە قىلدى.
يادرو قورالىغا ئىگە بۇ قوشنا ئىككى دۆلەت ماي ئېيىدا ئامېرىكا ئېلان قىلغان ئۇرۇش توختىتىش تەكلىپىنى قوبۇل قىلىپ، يېقىنقى ئوتتۇز يىلدىن بۇيانقى ئەڭ ئېغىر توقۇنۇشلارنى توختاتقان ئىدى. يۈزلىگەن ئۇچقۇچىسىز ھاۋا ئاپپاراتى، باشقۇرۇلىدىغان بومبا ۋە ئۇرۇش ئايروپىلانى ئىشلىتىلگەن تۆت كۈنلۈك ئۆزئارا ھۇجۇملار جەريانىدا كەم دېگەندە 60 ئادەم ھاياتىدىن ئايرىلغان ۋە مىڭلارچە كىشى چېگرا لىنىيەسى بويىدىكى تالاش-تارتىشلىق كەشمىردىكى ئۆيلىرىنى تاشلاپ كېتىشكە مەجبۇر بولغانىدى.
تەخمىنەن 30 پاكىستان ۋە 70 ھىندىستان ئۇرۇش ئايروپىلانى قاتناشقان بۇ توقۇنۇشتا، پاكىستان ئۈچ «رافال» نى ئۆز ئىچىگە ئالغان كەم دېگەندە بەش ھىندىستان ئايروپىلانىنى ئېتىپ چۈشۈرگەن. دەسلەپتە ھىندىستان ئايروپىلان يوقاتقانلىقىنى ئىنكار قىلغان بولسىمۇ، ئەمما ئەمەلدارلار كېيىنچە پاكىستاننىڭ ئېنىق بولمىغان ساندىكى ئۇرۇش ئايروپىلانىنى ئېتىپ چۈشۈرگەنلىكىنى ئېتىراپ قىلغان.
ئامېرىكا پىرېزىدېنتى ترامپ ئۇرۇش توختىتىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن كۆرسەتكەن تىرىشچانلىقلىرىنى كۆپ قېتىم تىلغا ئالغان. ئەمما يېڭى دېھلى ترامپنىڭ ئۇرۇش توختىتىشتىكى رولىنى رەت قىلغان بولسا، ئىسلامئاباد ئامېرىكا رەھبىرىنى مەدھىيەلەپ، ئۇنى نوبېل مۇكاپاتىغا نامزات قىلىپ كۆرسەتكەن.
قاتار «پۈتۈن رايوننىڭ جاۋاب قايتۇرۇشى» كېرەكلىكىنى تەلەپ قىلدى
بۇنىڭدىن ئىلگىرى پاكىستان باش مىنىستىرى شاھباز شەرىف ئىسرائىلىيەنىڭ دوھاغا قاراتقان ھاۋا ھۇجۇملىرىنى ئەيىبلەپ، بۇ ئىغۋاگەرچىلىكنىڭ رايوننىڭ تىنچلىقى ۋە مۇقىملىقىغا خەۋپ يەتكۈزىدىغانلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇرغان ئىدى.
شەرىف «X» سۇپىسىدا ھەمبەھرىلىگەن بىر ئۇچۇرىدا: «پاكىستان خەلقى ۋە ھۆكۈمىتىگە ۋاكالىتەن ھەمدە ئۆز نامىمدىن، ئىسرائىلىيە قىسىملىرىنىڭ دوھادىكى بىر ئولتۇراق رايونغا قارىتىپ، بىگۇناھ پۇقرالارنىڭ ھاياتىنى خەۋپكە ئىتتىرگەن قانۇنسىز ۋە ۋەھشىي بومباردىمانىنى قاتتىق ئەيىبلەيمەن» دېدى.
شەرىف: «بۇ ھۇجۇم ئىسرائىلىيەنىڭ قاتارنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى ۋە زېمىن پۈتۈنلىكىگە ئوچۇق-ئاشكارا خىلاپلىق قىلغان، پۈتۈنلەي ئورۇنسىز ۋە خەتەرلىك بىر ئىغۋاگەرچىلىك بولۇپ، رايوننىڭ تىنچلىقى ۋە مۇقىملىقىغا خەۋپ يەتكۈزۈشى مۇمكىن» دېگەنلەرنى قەيت قىلدى.
باش مىنىستىر پاكىستاننىڭ قاتار شۇنداقلا پەلەستىن خەلقى بىلەن ئىسرائىلىيەنىڭ تاجاۋۇزچىلىقىغا قارشى بىر سەپتە مۇستەھكەم تۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
يەنە بىر تەرەپتىن، قاتار ئەمىرى دۆلىتىنىڭ دوھادىكى ئەجەللىك ھۇجۇمغا جاۋاب قايتۇرۇش ھوقۇقىنى ساقلاپ قالىدىغانلىقىنى ئېيتىپ، بۇنىڭ ئوتتۇرا شەرق ئۈچۈن «ھالقىلىق بىر پەيت» ئىكەنلىكىنى ۋە «پۈتۈن رايوننىڭ بىرلىكتە جاۋاب قايتۇرۇشى» نى كۈتىدىغانلىقىنى ئىپادىلىدى.
باش مىنىستىر شەيخ مۇھەممەد بىن ئابدۇرراھمان ئال سانى سەيشەنبە كۈنى كەچتە ئۆتكۈزگەن مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا: «قاتار... بۇ ئوچۇق-ئاشكارا ھۇجۇمغا جاۋاب قايتۇرۇش ھوقۇقىنى ساقلاپ قالىدۇ» دېدى. ئۇ يەنە ئىسرائىلىيەنىڭ قاتارنىڭ ھاۋا مۇداپىئە رادارلىرى تەرىپىدىن بايقالمايدىغان قوراللارنى ئىشلەتكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ: «بۈگۈن بىز ھەل قىلغۇچ بىر پەيتكە يەتتۇق؛ بىز بۇنداق ۋەھشىي قىلمىشلارغا قارشى پۈتۈن رايوننىڭ جاۋاب قايتۇرۇشى كېرەك، دەپ قارايمىز» دېگەنلەرنى سۆزلىرىگە ئىلاۋە قىلدى.