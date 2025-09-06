6 سبتمبر 2025
ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ 2026-يىللىق G20 باشلىقلار يىغىنىنىڭ مىيامىدا ئۆتكۈزۈلىدىغانلىقىنى جاكارلىدى. بۇ ئامېرىكانىڭ 20 يىلغا يېقىن ۋاقىتتىن بۇيان تۇنجى قېتىم چوڭ ئىقتىسادىي گەۋدىلەرنىڭ يىغىلىشىنى كۈتۈۋېلىشى ھېسابلىنىدۇ.
ترامپ ئاقسارايدا مۇخبىرلارغا: «كېلەر يىلى دۆلىتىمىزنىڭ 250 يىللىقى تەبرىكلىنىدىغان بىر ۋاقىتتا، ئامېرىكا 20 يىلغا يېقىن ۋاقىتتىن بۇيان تۇنجى قېتىم G20 باشلىقلار يىغىنىنى دەل مۇشۇ يەردە، ئامېرىكادا ئۆتكۈزۈش شەرىپىگە ئېرىشىدۇ» دېدى.
ئۇ كۈنتەرتىپنىڭ «مۈشكۈل بەلگىلىمىلەرنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش، ئەرزان ئېنېرگىيەنى ئېچىش ۋە يېڭى تېخنولوگىيەلەرنىڭ باشلامچىلىق قىلىشىنى يولغا قويۇش ئارقىلىق ئىقتىسادىي گۈللىنىشنى ئومۇميۈزلۈك ئەمەلگە ئاشۇرۇش» قا مەركەزلىشىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
ئۇ مالىيە مىنىستىرى سكوت بېسسېنت (Scott Bessent) تەرىپىدىن تەييارلانغان پىروگراممىنىڭ، G20 باشلىقلار يىغىنى G100 گە كېڭەيتىلگەندىن كېيىن، ئاساسىي مەسىلىلەرگە «مەركەزلەشكەن بىر گۇرۇپپا» ئەتراپىدا شەكىللەندۈرۈلۈۋاتقانلىقىنى ئېيتتى.
ئۇ G20 باشلىقلار يىغىنىنىڭ مىيامىدىكى «ترامپ دۆلەتلىك دورال گولف مەيدانى» دا ئۆتكۈزۈلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى، ئەمما ساھىبخانلىق قىلىشتىن نەپ ئالمايدىغانلىقىنى ئەسكەرتتى.
ترامپ: «مېنىڭچە ھەممە ئادەم ئۇ يەردە بولۇشنى خالايدۇ، چۈنكى ئۇ ئايرودۇرۇمنىڭ يېنىدا، ئورنى ياخشى، ناھايىتى گۈزەل جاي. ئەسلىدە نۇرغۇن كىشى يىغىننىڭ شۇ يەردە بولۇشىنى تەلەپ قىلدى، چۈنكى ئورنى بەك ياخشى. بىز ئۇنىڭدىن ھېچقانداق پۇل تاپمايمىز، بۇ ئىشتا پۇل يوق. مەن پەقەت ئۇنىڭ ياخشى ئۆتۈشىنىلا خالايمەن» دېدى.
تەۋسىيە
تۈركىيە ئىسرائىلىيەنىڭ سۈرىيەدىكى تۈركىيە قىسىملىرىغا زەربە بەرگەنلىكى ھەققىدىكى دەۋالارنى رەت قىلدى