خەۋپسىزلىك ئەمەلدارلىرى سەيشەنبە كۈنى ئىمران خاننىڭ تۈرمىگە تاشلانغانلىقىنىڭ ئىككىنچى خاتىرە يىلى كۈنىدە ئۆتكۈزۈلمەكچى بولغان نامايىشتىن ئىلگىرى، پاكىستاننىڭ ئاساسلىق ئۆكتىچى پارتىيەسىگە مەنسۇپ كەم دېگەندە 120 كىشىنى كېچىدىكى بېسىپ كىرىش ھەرىكەتلىرىدە نەزەربەند قىلىنغانلىقىنى خەۋەر قىلدى.
ئىككى ساقچى ئەمەلدارىنىڭ بەرگەن ئۇچۇرىغا قارىغاندا، نەزەربەند قىلىش ھەرىكەتلىرىنىڭ كۆپىنچىسى دۈشەنبە كېچىسىدىن سەيشەنبە سەھەرگىچە بولغان ئارىلىقتا داۋاملاشقان بولۇپ، ئىمران خاننىڭ پاكىستان ئادالەت ھەرىكىتى پارتىيەسى (PTI) ئەڭ چوڭ نامايىش ئۆتكۈزمەكچى بولغان شەرقتىكى لاھور شەھىرىدە يۈز بەرگەن. دۆلەتنىڭ باشقا جايلىرىدىمۇ نامايىش ئۆتكۈزۈلۈشى كۈتۈلمەكتە.
پارتىيە باياناتچىسى زۇلپىقار بۇخارى لاھوردىن كەم دېگەندە 200 خىزمەتچىنىڭ نەزەربەند قىلىنغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، نامايىشنىڭ پىلان بويىچە داۋاملىشىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
دۆلەتنىڭ ئەڭ مۇھىم سىياسىي رايونى بولغان لاھور، نوپۇسنىڭ يېرىمىنى تەشكىل قىلىدىغان شەرقتىكى پەنجاپ ئۆلكىسىنىڭ مەركىزىدۇر.
پەنجاپ ھۆكۈمىتى ۋە ئۆلكىلىك ساقچى ئىدارىسى سەيشەنبە كۈنىدىكى ئىنكاس قايتۇرۇش تەلىپىگە جاۋاب بەرمىدى.
ساقچىلار دۈشەنبە كۈنى بايانات بېرىپ، ئۆلكىنىڭ بارلىق چوڭ شەھەرلىرىدە كەڭ كۆلەملىك بىخەتەرلىك تەدبىرلىرىنىڭ ئېلىنغانلىقىنى بىلدۈردى.
ئۆلكە ھۆكۈمىتىنىڭ باياناتچىسى ئۇزما بۇخارى دۈشەنبە كۈنى ئۆتكۈزگەن مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا، ئىمران خاننىڭ پارتىيەسىنىڭ ھەمىشە «قالايمىقانچىلىق» پەيدا قىلىدىغانلىقىنى ئىپادىلىدى.
«پاكىستاندا ھېچقانداق سىياسىي پارتىيەنىڭ سىياسەت بىلەن شۇغۇللىنىشى چەكلەنمەيدۇ، ئەمما سىياسىي پارتىيە نىقابىدىكى بىر تېرورلۇق تەشكىلاتىنىڭ پاكىستاننىڭ تىنچلىقىنى بۇزۇشىغا يول قويۇلمايدۇ» دەپ قوشۇمچە قىلدى.
داۋاملىشىۋاتقان باستۇرۇشلار
ئىمران خاننىڭ پارتىيەسى X ھېسابىدا دۈشەنبە كۈنى ھەمبەھىرلىگەن ئۇچۇرىدا، خاننىڭ قوللىغۇچىلىرىنى «كوچىلارغا چىقىپ، دۆلەتتە ھەقىقىي دېموكراتىيە قايتا قۇرۇلغۇچە تىنچلىقپەرۋەر نامايىش ئۆتكۈزۈشكە» چاقىردى.
سابىق كەركىدان چولپىنى ئىمران خان 2018-يىلى باش مىنىستىر بولۇپ سايلانغان، ئەمما 2022-يىلى پارلامېنتتا ئۆتكۈزۈلگەن بېلەت تاشلاش ئارقىلىق ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇلغان ئىدى.
2023-يىلى مايدىكى قولغا ئېلىنىشى پۈتۈن مەملىكەت مىقياسىدا نامايىشلارغا سەۋەب بولغان ئىدى.
ئىمران خان ھېچقانداق خاتالىق ئۆتكۈزمىگەنلىكىنى، تېرورلۇقتىن تارتىپ دۆلەت مەخپىيەتلىكىنى ئاشكارىلاشقىچە بولغان دەۋالارنىڭ سىياسىي مەقسەتتە ئويدۇرۇلغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە.
يانۋاردا چىرىكلىك دېلوسى بىلەن ئەيىبلەنگەن سابىق باش مىنىستىر، بۇ ئەيىبلەشلەردىن ئاقلانغان ياكى جازاسى كېچىكتۈرۈلگەن ئىدى.
نامايىش چاقىرىقىدىن ئىلگىرى، ئارىسىدا بىر قىسىم پارلامېنت ئەزالىرىمۇ بار بولغان يۈزلىگەن ئىمران خاننىڭ قوللىغۇچىسى، ئۆتكەن ئاينىڭ ئاخىرىدا ئىمران خاننىڭ 2023-يىلىدىكى قولغا ئېلىنىشىغا قارشى ئۆتكۈزۈلگەن نامايىشلارغا مۇناسىۋەتلىك جىنايەتلەر بىلەن ئەيىبلەنگەن ئىدى.