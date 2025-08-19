سىياسەت
2 مىنۇت ئوقۇش
پۇتىن ئاخىرى زېلېنسكىي بىلەن كۆرۈشۈشنى قارار قىلدىمۇ؟
ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ مۇناسىۋەتلىك ئۇچرىشىشنىڭ تەييارلىقى ھەققىدە توختالدى.
پۇتىن ئاخىرى زېلېنسكىي بىلەن كۆرۈشۈشنى قارار قىلدىمۇ؟
ئامېرىكا ۋە ياۋروپا رەھبەرلىرى ۋاشىنگتوندا ئۇكرائىنا ئۇرۇشىنى مۇزاكىرە قىلماقتا. سۈرەت: ئا پ. / AP
9 hours ago

ئامېرىكا پرېزیدېنتى دونالد ترامپ تۈنۈگۈن (18-ئاۋغۇست) ۋاشىنگتوندا ئۆتكۈزۈلگەن ئۇكرائىنا ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقى دۆلەتلىرى رەھبەرلىرى بىلەن بولغان سۆھبەتتە، ۋولودىمىر زېلېنسكىي بىلەن ۋلادىمىر پۇتىننىڭ ئۇچرىشىشىغا تەييارلىق قىلىنىۋاتقانلىقىنى ئېلان قىلدى. پىرېزىدېنت ترامپ بۇ ئۇچۇرنى  «Truth Social» ئىجتىمائىي ئالاقە تورىدا ھەمبەھرلىدى.

پىرېزىدېنت ترامپ مۇنداق دېدى:

«بىز ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ ئامېرىكا بىلەن ماسلىشىپ ئۇكرائىناغا بېرىدىغان بىخەتەرلىك كاپالىتىنى مۇزاكىرە قىلدۇق. مەن ئارقىدىن پىرېزىدېنت پۇتىنغا تېلېفون قىلىپ، ئۇنىڭ بىلەن پىرېزیدېنت زېلېنسكىينىڭ ئۇچرىشىشىغا تەييارلىق قىلىشنى باشلىدىم. ئۇنىڭدىن كېيىن ئۈچ تەرەپ ئۇچرىشىشى ئۆتكۈزۈلىدۇ. (رۇسىيە، ئۇكرائىنا پىرېزیدېنتلىرى ۋە مەن)»

ئامېرىكا ، ياۋروپا ئىتتىپاقى ۋە ئۇكرائىنا يىغىنىغا قاتناشقان گېرمانىيە باش مىنىستىرى فرىدرىچ مېرز پۇتىن بىلەن زېلېنسكىينىڭ ئۇچرىشىشىنىڭ دەسلەپكى قەدەمدە كەلگۈسى ئىككى ھەپتىگە بېكىتىلگەنلىكىنى ئېيتتى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، ئۇ رۇسىيە رەھبىرىنىڭ ئۇكرائىنا پىرېزىدېنتى بىلەن سۆھبەت ئۈستىلىدە ئولتۇرۇشقا «جاسارىتى يېتەرلىك» ئىكەنلىكىدىن گۇمانلىنىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.

 فىرانسىيە خەۋەر ئاگېنتلىقى (AFP) نىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا ، ۋلادىمىر پۇتىن يەنىلا ئۇچرىشىشقا تەييار ئىكەن. Axios  نىڭ مۇخبىرى باراك راۋىد ئاقسارايدىكى بىر مەنبەنى نەقىل كەلتۈرۈپ ، ۋاشىنگتوننىڭ بۇ ئۇچرىشىشنى 8-ئاينىڭ ئاخىرىدىن بۇرۇن ئۆتكۈزۈشنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى ئېيتتى.

تەۋسىيە

زېلېنسكىي ئۆز نۆۋىتىدە سۆھبەت تەشەببۇسچىسىنىڭ موسكۋا ئىكەنلىكىنى دەلىللىدى. ئۇنىڭ سۆزىگە قارىغاندا، رۇسىيە ترامپقا ئالدى بىلەن ئىككى تەرەپ ئۇچرىشىش ئۆتكۈزۈپ، ئاندىن فورماتنى ئۈچ تەرەپكە كېڭەيتىشنى تەۋسىيە قىلغان. ئۇكرائىنا رەھبىرى ئۆزىنىڭ شەرتسىز ھالدا  پۇتىن بىلەن كۆرۈشۈشكە تەييار ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ:

»ئەگەر بىز ئالدىن ئۇرۇش توختىتىشنى تەلەپ قىلىشنى باشلىساق ، رۇسىيە يەنە يۈزلىگەن باشقا شەرتلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا باشلايدۇ« دېدى.

كرېمىل سارىيى پۇتىن بىلەن ترامپنىڭ تېلېفون سۆھبىتىنى دەلىللىدى، ئەمما پۇتىننىڭ زېلېنسكىي بىلەن ئۇچرىشىشقا تەييار ئىكەنلىكىنى دەلىللەشتىن ساقلاندى. پۇتىننىڭ ياردەمچىسى يۇرىي ئۇشاكوۋ پەقەت رۇسىيە-ئۇكرائىنا بىۋاسىتە ئالاقىسىنىڭ «سەۋىيەسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش» مۇمكىنچىلىكىنىڭ مۇزاكىرە قىلىنغانلىقىنىلا بىلدۈردى. ئىلگىرى پۇتىن بۇ خىل تەكلىپلەرنى كۆپ قېتىم رەت قىلغانىدى.

مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارTRT Global - Какую компенсацию потребовала Украина?
ئىزدىنىڭ
تۈركىيە بىلەن ئەنگلىيە سۈرىيەگە قويۇلغان چەكلىمىلەرنى شەرتسىز بىكار قىلىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلدى
ياۋروپا ئىتتىپاقى بىريۇسسېلدا ھەممىلا يەردە جاسۇسلار نىڭ بارلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: لىۋاندىكى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىدىن خۇرسەنمىز
ترامپ ۋە مودى ھىندىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى كۆرمەسكە سالدى
غەززەنىڭ كۆزى: پلېستىيا ئەلئەققادنىڭ پەلەستىندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چۈشەندۈرۈش كۈرىشى
تۈركىيە تېلېۋىزىيە تىياتىرلىرى تۈركىيەنىڭ دۇنيادىكى تونۇشىنى ئۆزگەرتىۋاتىدۇ
ئوسمانلى ئىمپېرىيەسى دەۋرىدىكى رامىزان ۋە ھۇزۇر مۇنازىرىلىرى
ئوتتۇز كۈنلۈك غەلىبە: 1897-يىلدىكى ئوسمانلى -گىرېتسىيە ئۇرۇشى
تۈركىيە «تېخىمۇ ئادىل بىر دۇنيا» بەرپا قىلىش ئۈچۈن خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرى چاقىرماقتا
داتچادىكى ئوسمانلى دەۋرىگە ئائىت كېمە چۆكۈپ كېتىش ۋەقەسى
تارىخىي «رىگاتا» سۇ تەنتەربىيەسى بايرىمى نىگېرىيەنىڭ مەدەنىيەت مىراسىنى نامايان قىلدى
جەنۇبىي كورېيە پارلامېنت ئەزالىرى پىرېزىدېنتنىڭ جىددىي ھالەت جاكارلاش قارارىنى رەت قىلدى
گىرۇزىيە ئەڭ يۇقىرى سوت مەھكىمىسى پىرېزىدېنتنىڭ سايلام نەتىجىسىنى بىكار قىلىش تەلىپىنى رەت قىلدى
نېپال بىلەن خىتاي «بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى» تۈرى توغرىسىدا رامكا كېلىشىمى ئىمزالىدى
جەنۇبىي كورىيە ساقچى ئىدارىسى «توپىلاڭ» سەۋەبىدىن پىرېزىدېنتنى تەكشۈرۈشكە باشلىدى
TRT Global نى كۆرۈپ چىقىڭ. پىكىرلىرىڭىزنى ھەمبەھىرلەڭ!
Contact us