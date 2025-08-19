9 hours ago
ئامېرىكا پرېزیدېنتى دونالد ترامپ تۈنۈگۈن (18-ئاۋغۇست) ۋاشىنگتوندا ئۆتكۈزۈلگەن ئۇكرائىنا ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقى دۆلەتلىرى رەھبەرلىرى بىلەن بولغان سۆھبەتتە، ۋولودىمىر زېلېنسكىي بىلەن ۋلادىمىر پۇتىننىڭ ئۇچرىشىشىغا تەييارلىق قىلىنىۋاتقانلىقىنى ئېلان قىلدى. پىرېزىدېنت ترامپ بۇ ئۇچۇرنى «Truth Social» ئىجتىمائىي ئالاقە تورىدا ھەمبەھرلىدى.
پىرېزىدېنت ترامپ مۇنداق دېدى:
«بىز ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ ئامېرىكا بىلەن ماسلىشىپ ئۇكرائىناغا بېرىدىغان بىخەتەرلىك كاپالىتىنى مۇزاكىرە قىلدۇق. مەن ئارقىدىن پىرېزىدېنت پۇتىنغا تېلېفون قىلىپ، ئۇنىڭ بىلەن پىرېزیدېنت زېلېنسكىينىڭ ئۇچرىشىشىغا تەييارلىق قىلىشنى باشلىدىم. ئۇنىڭدىن كېيىن ئۈچ تەرەپ ئۇچرىشىشى ئۆتكۈزۈلىدۇ. (رۇسىيە، ئۇكرائىنا پىرېزیدېنتلىرى ۋە مەن)»
ئامېرىكا ، ياۋروپا ئىتتىپاقى ۋە ئۇكرائىنا يىغىنىغا قاتناشقان گېرمانىيە باش مىنىستىرى فرىدرىچ مېرز پۇتىن بىلەن زېلېنسكىينىڭ ئۇچرىشىشىنىڭ دەسلەپكى قەدەمدە كەلگۈسى ئىككى ھەپتىگە بېكىتىلگەنلىكىنى ئېيتتى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، ئۇ رۇسىيە رەھبىرىنىڭ ئۇكرائىنا پىرېزىدېنتى بىلەن سۆھبەت ئۈستىلىدە ئولتۇرۇشقا «جاسارىتى يېتەرلىك» ئىكەنلىكىدىن گۇمانلىنىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
فىرانسىيە خەۋەر ئاگېنتلىقى (AFP) نىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا ، ۋلادىمىر پۇتىن يەنىلا ئۇچرىشىشقا تەييار ئىكەن. Axios نىڭ مۇخبىرى باراك راۋىد ئاقسارايدىكى بىر مەنبەنى نەقىل كەلتۈرۈپ ، ۋاشىنگتوننىڭ بۇ ئۇچرىشىشنى 8-ئاينىڭ ئاخىرىدىن بۇرۇن ئۆتكۈزۈشنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
زېلېنسكىي ئۆز نۆۋىتىدە سۆھبەت تەشەببۇسچىسىنىڭ موسكۋا ئىكەنلىكىنى دەلىللىدى. ئۇنىڭ سۆزىگە قارىغاندا، رۇسىيە ترامپقا ئالدى بىلەن ئىككى تەرەپ ئۇچرىشىش ئۆتكۈزۈپ، ئاندىن فورماتنى ئۈچ تەرەپكە كېڭەيتىشنى تەۋسىيە قىلغان. ئۇكرائىنا رەھبىرى ئۆزىنىڭ شەرتسىز ھالدا پۇتىن بىلەن كۆرۈشۈشكە تەييار ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ:
»ئەگەر بىز ئالدىن ئۇرۇش توختىتىشنى تەلەپ قىلىشنى باشلىساق ، رۇسىيە يەنە يۈزلىگەن باشقا شەرتلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا باشلايدۇ« دېدى.
كرېمىل سارىيى پۇتىن بىلەن ترامپنىڭ تېلېفون سۆھبىتىنى دەلىللىدى، ئەمما پۇتىننىڭ زېلېنسكىي بىلەن ئۇچرىشىشقا تەييار ئىكەنلىكىنى دەلىللەشتىن ساقلاندى. پۇتىننىڭ ياردەمچىسى يۇرىي ئۇشاكوۋ پەقەت رۇسىيە-ئۇكرائىنا بىۋاسىتە ئالاقىسىنىڭ «سەۋىيەسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش» مۇمكىنچىلىكىنىڭ مۇزاكىرە قىلىنغانلىقىنىلا بىلدۈردى. ئىلگىرى پۇتىن بۇ خىل تەكلىپلەرنى كۆپ قېتىم رەت قىلغانىدى.
