ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Какую компенсацию потребовала Украина?
Киев требует от РФ возместить весь ущерб войны за счет замороженных активов на $300 млрд
Какую компенсацию потребовала Украина?
Владимир Зеленский и Дональд Трамп / AP
11 часов назад

Украина потребовала, чтобы Россия возместила весь ущерб, нанесенный за три года войны. Как пишет Financial Times (FT) со ссылкой на документ, Киев настаивает, что компенсация должна быть выплачена за счет $300 млрд замороженных российских активов в западных странах. 

Украинские чиновники подчеркивают: смягчение санкций возможно только в том случае, если Москва будет соблюдать будущие мирные соглашения и, как сказано в документе, «играть честно».

Одновременно Киев представил Вашингтону смелое предложение. Украина пообещала закупить американское вооружение на сумму $100 млрд, профинансированное в основном Европой. Но только при условии, что Вашингтон даст гарантии безопасности после заключения мирного соглашения.

План также включает сделку на $50 млрд по совместному производству беспилотников американскими и украинскими компаниями, опираясь на успехи Киева в этой сфере с 2022 года.

18 августа президент Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Белом доме. На переговорах также присутствовали европейские лидеры — Урсула фон дер Ляйен, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Джорджия Мелони и генсек НАТО Марк Рютте. 

Киев заранее поделился с союзниками своими предложениями о закупках оружия у США. Пакет был рассчитан на то, чтобы напрямую обратиться к приоритетам Трампа, связанным с поддержкой американской индустрии. Ранее на вопрос о военной помощи Украине Трамп ответил: «Мы ничего не даем просто так. Мы продаем оружие».

Читайте также

Вместе с тем Украина сразу обозначила свои «красные линии»: Киев не примет территориальных уступок. В документе отвергается предложение президента Владимира Путина заморозить линию фронта в обмен на вывод украинских войск из Донецкой и Луганской областей. Киев считает, что такой шаг позволит России перегруппироваться и продвинуться дальше, угрожая, в частности, Днепру.

Европейские лидеры, в свою очередь, настаивали на том, чтобы Трамп поддержал немедленное прекращение огня перед продолжением переговоров. 

«Я не могу представить следующую встречу без перемирия. Нужно оказывать давление на Россию», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, обращаясь к Трампу. 

Однако глава Белого дома отмахнулся от этой идеи, подчеркнув, что хочет добиться масштабной сделки без предварительных перемирий.


Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us