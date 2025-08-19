Украина потребовала, чтобы Россия возместила весь ущерб, нанесенный за три года войны. Как пишет Financial Times (FT) со ссылкой на документ, Киев настаивает, что компенсация должна быть выплачена за счет $300 млрд замороженных российских активов в западных странах.

Украинские чиновники подчеркивают: смягчение санкций возможно только в том случае, если Москва будет соблюдать будущие мирные соглашения и, как сказано в документе, «играть честно».

Одновременно Киев представил Вашингтону смелое предложение. Украина пообещала закупить американское вооружение на сумму $100 млрд, профинансированное в основном Европой. Но только при условии, что Вашингтон даст гарантии безопасности после заключения мирного соглашения.

План также включает сделку на $50 млрд по совместному производству беспилотников американскими и украинскими компаниями, опираясь на успехи Киева в этой сфере с 2022 года.

18 августа президент Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Белом доме. На переговорах также присутствовали европейские лидеры — Урсула фон дер Ляйен, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Джорджия Мелони и генсек НАТО Марк Рютте.

Киев заранее поделился с союзниками своими предложениями о закупках оружия у США. Пакет был рассчитан на то, чтобы напрямую обратиться к приоритетам Трампа, связанным с поддержкой американской индустрии. Ранее на вопрос о военной помощи Украине Трамп ответил: «Мы ничего не даем просто так. Мы продаем оружие».