Украина потребовала, чтобы Россия возместила весь ущерб, нанесенный за три года войны. Как пишет Financial Times (FT) со ссылкой на документ, Киев настаивает, что компенсация должна быть выплачена за счет $300 млрд замороженных российских активов в западных странах.
Украинские чиновники подчеркивают: смягчение санкций возможно только в том случае, если Москва будет соблюдать будущие мирные соглашения и, как сказано в документе, «играть честно».
Одновременно Киев представил Вашингтону смелое предложение. Украина пообещала закупить американское вооружение на сумму $100 млрд, профинансированное в основном Европой. Но только при условии, что Вашингтон даст гарантии безопасности после заключения мирного соглашения.
План также включает сделку на $50 млрд по совместному производству беспилотников американскими и украинскими компаниями, опираясь на успехи Киева в этой сфере с 2022 года.
18 августа президент Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Белом доме. На переговорах также присутствовали европейские лидеры — Урсула фон дер Ляйен, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Джорджия Мелони и генсек НАТО Марк Рютте.
Киев заранее поделился с союзниками своими предложениями о закупках оружия у США. Пакет был рассчитан на то, чтобы напрямую обратиться к приоритетам Трампа, связанным с поддержкой американской индустрии. Ранее на вопрос о военной помощи Украине Трамп ответил: «Мы ничего не даем просто так. Мы продаем оружие».
Вместе с тем Украина сразу обозначила свои «красные линии»: Киев не примет территориальных уступок. В документе отвергается предложение президента Владимира Путина заморозить линию фронта в обмен на вывод украинских войск из Донецкой и Луганской областей. Киев считает, что такой шаг позволит России перегруппироваться и продвинуться дальше, угрожая, в частности, Днепру.
Европейские лидеры, в свою очередь, настаивали на том, чтобы Трамп поддержал немедленное прекращение огня перед продолжением переговоров.
«Я не могу представить следующую встречу без перемирия. Нужно оказывать давление на Россию», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, обращаясь к Трампу.
Однако глава Белого дома отмахнулся от этой идеи, подчеркнув, что хочет добиться масштабной сделки без предварительных перемирий.