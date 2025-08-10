نامايىشچىلار بايازىت مەيدانىدىن ئاياسوفىيە جامەسىگە يۈرۈش قىلىپ، غەززەدىكى ئازاب-ئوقۇبەتلەرنى ئاخىرلاشتۇرۇش ئۈچۈن خەلقئارا جەمئىيەتنى جىددىي ئارىلىشىشقا چاقىردى.
شەنبە كۈنى كەچتە، شام نامىزىدىن كېيىن، ئون مىڭلىغان پەلەستىننى قوللىغۇچى نامايىشچىلار ئىستانبۇلنىڭ بايازىت مەيدانىغا يىغىلىپ، ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەدە داۋاملاشتۇرۇۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا ۋە مەجبۇرىي ئاچ قويۇش سىياسىتىگە قارشى ئاۋازىنى ياڭراتتى. ئاممىۋى تەشكىلاتلار ۋە نۇرغۇنلىغان پۇقرالارنىڭ قاتنىشىشى بىلەن ئۆتكۈزۈلگەن بۇ نامايىش، تارىخىي ئاياسوفىيە جامەسىگە قاراپ يۈرۈش قىلىش بىلەن داۋاملاشتى.
نامايىشچىلار ئىنسانىي كرىزىسقا دىققەتلەرنى تارتىش ۋە كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان زوراۋانلىق، شۇنداقلا يېمەكلىك ۋە داۋالاش بۇيۇملىرىنىڭ ئېغىر دەرىجىدە كەمچىل بولۇشىدەك ئەھۋالدا، غەززە خەلقى بىلەن ھەمدەم بولدىغانلىقىنى بىلدۈرۈش مەقسىتىدە بىر يەرگە جەم بولدى.
تەشكىللىگۈچىلەر خەلقئارا جەمئىيەتنى غەززەدىكى ئازاب-ئوقۇبەتلەرنى ئاخىرلاشتۇرۇش ئۈچۈن جىددىي ھەرىكەتكە ئۆتۈشكە چاقىردى.
ئىسرائىلىيە 2023-يىلى ئۆكتەبىردىن بۇيان غەززەدە 61 مىڭدىن ئارتۇق كىشىنى ئۆلتۈرگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى سەۋەبىدىن كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان غەزەپ-نەپرەتكە دۇچ كەلمەكتە.
بۇ ھەربىي ھەرىكەت غەززەنى ۋەيران قىلىش بىلەن بىرگە، ئاچلىق ۋە قەھەتچىلىك سەۋەبىدىن نۇرغۇن كىشىنىڭ ئۆلۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقاردى.
ئۆتكەن يىلى نويابىردا، خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوت مەھكىمىسى ئىسرائىلىيە باش مىنىستىرى بېنيامىن نېتانياخۇ ۋە سابىق دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى يوۋ گالانت ئۈستىدىن غەززەدە ئۇرۇش جىنايىتى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنى سادىر قىلغانلىقى ئۈچۈن قولغا ئېلىش بۇيرۇقى چىقارغان ئىدى.
ئىسرائىلىيە يەنە رايونغا قاراتقان ئۇرۇشى سەۋەبىدىن خەلقئارا سوت مەھكىمىسىدە ئىرقىي قىرغىنچىلىق دېلوسىغا دۇچ كەلمەكتە.