رۇسىيەنىڭ سابىق پىرېزىدېنتى دمىترى مېدۋېدېۋ موسكۋانىڭ قىسقا ۋە ئوتتۇرا مۇساپىلىك باشقۇرۇلىدىغان بومبىلارنى ئىشلىتىشنى ۋاقتىنچە توختىتىشىنىڭ جاۋابكارىنىڭ شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتى ئەللىرى ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
رۇسىيە دۆلەت خەۋپسىزلىك كېڭىشىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى سۈپىتىدە ۋەزىپە ئۆتەۋاتقان مېدۋېدېۋ دۈشەنبە كۈنى X سەھىپىسىدە ئېلان قىلغان باياناتىدا مۇنداق دېدى:
«رۇسىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ ئوتتۇرا ۋە قىسقا مۇساپىلىك باشقۇرۇلىدىغان بومبىلارنى ئورۇنلاشتۇرۇشقا ئالاقىدار ۋاقىتلىق كېلىشىمدىن چېكىنىپ چىقىش قارارى، ناتو ئەللىرىنىڭ رۇسىيەگە قارشى سىياسىتىنىڭ نەتىجىسىدۇر.
بۇ، بارلىق رەقىبلىرىمىزنىڭ نەزەردە تۇتۇشىغا تېگىشلىك يېڭى بىر رېئاللىقتۇر. كېيىنكى قەدەملەرنى كۈتۈڭلار.»
مېدۋېدېۋنىڭ بۇ سۆزلىرى رۇسىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ «ئوتتۇرا مۇساپىلىك يادرو قوراللىرى كېلىشىمى» (INF) دائىرىسىدە «ئىلگىرى قوبۇل قىلغان چەكلىمىلەرگە ئەمدى بويسۇنمايدىغانلىقىنى» ئېلان قىلغاندىن كېيىن ئوتتۇرىغا چىقتى.
1987-يىلى ئىمزالانغان بۇ كېلىشىم، ئامېرىكا قوشما ئىشتاتلىرى بىلەن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 500 كىلومېتىردىن 5500 كىلومېتىرغىچە يېتىپ بارالايدىغان بارلىق يادرو قوراللىرى ۋە ئادەتتىكى قۇرۇقلۇقتىن قويۇپ بېرىلىدىغان باللىستىك باشقۇرۇلىدىغان بومبىلارنى يوقىتىشنى ھەم بۇ خىل قورال – ياراغلارنى ئۈزۈل - كېسىل مەنئىي قىلىشنى تەلەپ قىلاتتى.
«ئادەتتىن تاشقىرى دەرىجىدە ئېھتىيات قىلىڭلار»
ئامېرىكا قوشما ئىشتاتلىرى پىرېزىدېنت دونالد ترامپنىڭ تۇنجى قېتىملىق ۋەزىپە ئۆتەش مەزگىلىدە، رۇسىيەنىڭ كېلىشىمگە ئەمەل قىلمىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، 2019-يىلى «ئوتتۇرا مۇساپىلىك يادرو قوراللىرى كېلىشىمى» دىن چېكىنىپ چىققانىدى. رۇسىيە بولسا بۇ ئەيىبلەشلەرنى رەت قىلغانىدى.
موسكۋانىڭ دۈشەنبە كۈنىدىكى بۇ باياناتى، ترامپنىڭ ئالدىنقى ھەپتە ئامېرىكانىڭ ئىككى سۇ ئاستى يادرو پاراخوتىنى «رۇسىيەگە يېقىن» جايغا ئورۇنلاشتۇرۇشقا بۇيرۇق چۈشۈرگەندىن كېيىن ئېلان قىلىندى.
بۇ قەدەم، يېقىنقى مەزگىللەردە ئاممىۋى ئورتاقلىشىش تور بەتلىرىدە ئامېرىكا پىرېزىدېنتى بىلەن كەسكىن مۇنازىرىلەرگە كىرگەن مېدۋېدېۋغا بېرىلگەن بىر جاۋاب دەپ قارالماقتا.
كىرېمىل سارىيى باياناتچىسى دمىترى پېسكوۋ دۈشەنبە كۈنى ئېلان قىلغان باياناتىدا، رۇسىيەنىڭ يادرو مەسىلىسىگە مۇناسىۋەتلىك ھەرقانداق باياناتقا «ناھايىتى ئېھتىياتچانلىق بىلەن» مۇئامىلە قىلىدىغانلىقىنى ۋە موسكۋانىڭ بۇ مەسىلىدە «مەسئۇلىيەتچان بىر پوزىتسىيە» تۇتقانلىقىنى بىلدۈردى.
پېسكوۋ مۇخبىرلارغا مۇنداق دېدى:
«رۇسىيە يادرو قوراللىرىنىڭ كېڭىيىپ كېتىشىگە قارشى تۇرۇش مەسىلىسىگە ئىنتايىن ئەھمىيەت بېرىدۇ. ئەلۋەتتە، بىز ھەممەيلەننىڭ يادرو قوراللىرىلىرىغا دائىر باياناتلارنى بەرگەندە ئادەتتىن تاشقىرى دەرىجىدە ئېھتىيات قىلىشى كېرەكلىكىگە ئىشىنىمىز.»
ترامپ رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىنادىكى ئۇرۇشىنى ئاخىرلاشتۇرمىغان تەقدىردە رۇسىيەگە ئېمبارگو يۈرگۈزىدىغانلىقى توغرىسىدا تەھدىت سالغان ئىدى.
ئۇ، ئالاھىدە ئەلچى ستېۋ ۋىتكوفنىڭ يەكشەنبە كۈنى رۇسىيەنى زىيارەت قىلىپ، ئامېرىكا ئېمبارگوسى ئۈچۈن بېكىتىلگەن ئاخىرقى مۆھلەتتىن بۇرۇن رۇسىيە تەرەپ بىلەن سۆھبەت ئۆتكۈزىدىغانلىقىنى ئۇقتۇردى.