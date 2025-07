Rais wa Cameroon Paul Biya alisema Jumapili kwamba atawania muhula wa nane madarakani katika uchaguzi wa Oktoba katika jitihada za kuongeza takriban miaka 43 madarakani.

Biya, 92, alichapisha tangazo hilo kwenye X kwa Kifaransa na Kiingereza.

"Mimi ni mgombeaji wa uchaguzi wa urais wa Oktoba 12, 2025. Uwe na uhakika kwamba azma yangu ya kuwatumikia inalingana na changamoto kubwa zinazotukabili," aliandika.

"Pamoja, hakuna changamoto ambazo hatuwezi kukabiliana nazo. Bora zaidi bado zinakuja."

Mgombea wa kutegemewa

Biya tayari alikuwa mgombea wa bila kupingwa wa Cameroon People's Democratic Movement (CPDM), ambayo yeye ni kiongozi wa chama.

Lakini kutokana na umri wake, afya ya rais na uwezo wake wa kutawala imekuwa mada ya mjadala.

Wafuasi kadhaa wa muda mrefu wameonekana kujitenga naye katika miezi ya hivi karibuni, na kumekuwa na watu wawili waliojitenga na kambi ya Biya katika wiki za hivi karibuni.

Waziri wa Ajira Issa Tchiroma Bakary alijiuzulu kutoka serikalini mnamo Juni ili kugombea katika uchaguzi wa Front for the National Salvation of Cameroon (FSNC).

Mshindi wa pili wa uchaguzi wa 2018 atapambana tena na Biya

Naye waziri mkuu wa zamani Bello Bouba Maigari, mshirika wa Biya kwa karibu miaka 30, alisema anasimama kwa National Union for Democracy and Progress (NUDP).

Vyama vyote vya Tchiroma na Maigari vilikuwa washirika wa muda mrefu wa CPDM ya Biya, ambayo imeshikilia mamlaka tangu uhuru mwaka 1960.

Pia katika kinyang'anyiro hicho ni Maurice Kamto, ambaye alishika nafasi ya pili katika uchaguzi wa urais wa 2018 na ni mkosoaji mkali zaidi wa Biya, na kiongozi mashuhuri wa upinzani Cabral Libii kutoka Chama cha Cameroon cha Maridhiano ya Kitaifa (CPNR).

Wagombea wana hadi Julai 21 kutangaza kwamba wananuia kugombea nyadhifa hizo.

Upinzani umegawanyika sana

Lakini upinzani umegawanyika sana na unajitahidi kuungana nyuma ya mgombea mmoja, ingawa maoni ya umma yanaikosoa serikali.

Raia wa Cameroon mara nyingi hulalamika kuhusu ukosefu wa ajira kwa vijana, kupanda kwa bei na huduma duni za umma.

Kwa kuongeza, vurugu mara kwa mara huzuka kutoka kwa watu wanaotaka kujitenga, hasa katika maeneo yanayozungumza Kiingereza katika nchi inayozungumza lugha nyingi zaidi za Kifaransa.